Sergio Mattarella fa da scudo a Liliana Segre nel Giorno della Memoria, "attacchi con volgarità e imbecillità"

Nel Giorno della Memoria al Quirinale, Sergio Mattarella ha rivolto a Liliana Segre parole di sostegno per gli attacchi “colmi, a un tempo, di volgarità e di imbecillità”, collegandoli a discorsi di razzismo e antisemitismo. Segre ha detto che “si può e si deve parlare di Gaza”, ma “non si può usare Gaza contro il Giorno della Memoria”.

Sergio Mattarella e la solidarietà a Liliana Segre

Nel Giorno della Memoria al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dedicato un passaggio alla senatrice a vita Liliana Segre, rivolgendole un messaggio di riconoscenza e di sostegno: “Alla senatrice Segre rinnovo la riconoscenza della Repubblica per la sua preziosa testimonianza degli orrori vissuti e per il suo messaggio, sempre contrassegnato dal rigetto dell’odio, della vendetta, della violenza”.

“Cara senatrice, in questa occasione solenne desidero esprimerle, a nome della Repubblica, la solidarietà, la stima e l’affetto a fronte di attacchi colmi, a un tempo, di volgarità e di imbecillità – ha aggiunto Mattarella – Volgarità e imbecillità: come lo sono da sempre le manifestazioni di razzismo e di antisemitismo, del resto configurati dalla legge come reati”.

Nel suo discorso, Mattarella ha ringraziato anche chi ha partecipato alla cerimonia e chi ha contribuito all’organizzazione e ai contenuti dell’evento al Quirinale, citando tra gli altri il ministro Giuseppe Valditara, Noemi Di Segni e i musicisti coinvolti.

Liliana Segre: “Non si può usare Gaza contro il Giorno della Memoria”

Durante la cerimonia, Liliana Segre ha affrontato il tema del conflitto in Medio Oriente e il modo in cui entra nel dibattito pubblico legato alla ricorrenza: “Si può e si deve parlare di Gaza nel giorno della memoria: si può parlare di Iran, Ucraina e tutto ciò che chiama in causa la umanità, ma non si può usare Gaza contro il Giorno della Memoria”.

Segre ha insistito sul rischio di trasformare la ricorrenza in uno spazio di contrapposizione. “Non può succedere che diventi occasione di una vendetta contro le vittime di allora“, ha detto, aggiungendo che “ossessivi tentativi di banalizzazione di distorsione e di inversione della Shoah” non possono essere accettati.

La senatrice ha anche ribadito il senso della giornata, spiegando che “il Giorno della Memoria non è per gli ebrei. È principalmente per tutti gli altri”, perché serve a ricordare responsabilità, carnefici, chi si oppose e i giusti che tentarono di salvare i perseguitati.

Verona, imbrattato monumento della Shoah

Nelle stesse ore, a Verona la scultura “Lo spino del filo spinato”, collocata in piazza Isolo e realizzata in memoria delle vittime della Shoah e delle deportazioni naziste, è stata imbrattata.

La Comunità ebraica di Verona ha parlato di “ferma indignazione” e ha chiesto “un impegno collettivo per preservare la memoria e il significato di questo importante monumento”.

Sulle pietre nere del basamento sono comparse scritte, tra cui “Morte al nazifascismo!”, accompagnata dal simbolo dell’anarchia. L’opera, firmata dall’artista Pino Castagna, era stata inaugurata nel 2009 con l’obiettivo di ricordare vittime della Shoah e delle deportazioni nel corso della Seconda guerra mondiale.