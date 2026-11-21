Bernardo Giorgio, figlio di Sergio Mattarella, ha raccontato alcuni dettagli della vita familiare del padre e rivelato come il presidente della Repubblica abbia vissuto e stia vivendo il suo ruolo istituzionale di capo dello Stato: “Credo ci siano stati diversi momenti difficili e di tensione”.

Le parole di Bernardo Giorgio Mattarella

Bernardo Giorgio Mattarella è stato intervistato da TV2000 per la trasmissione Storie d’Italia. Docente di diritto amministrativo, ha raccontato: “Nella presidenza di mio padre credo che ci siano stati diversi momenti difficili e di tensione. Il figlio di Sergio Mattarella ha ricordato il periodo successivo alle elezioni politiche del 2018 e la complicata formazione di un governo: “Quei mesi di incertezza e di tensione sono stati particolarmente difficili”, le sue parole.

Ha poi rivelato le circostanze in cui il padre è stato maggiormente provato: “I momenti in cui ho visto mio padre più in tensione sono stati forse più per gli incidenti, le catastrofi e le perdite di vite umane rispetto alle tensioni istituzionali”. Come padre invece ha sottolineato come Sergio Mattarella “è sempre stato molto vicino a noi figli, è molto mite, ci ha rimproverato sempre il meno possibile. Ha sempre cercato di educarci con l’esempio, piuttosto che dandoci regole o indicazioni”.

Il figlio di Sergio Mattarella e la vita al Quirinale

In merito al ruolo istituzionale del padre, Bernardo Giorgio Mattarella ha spiegato che ovviamente ci sono limitazioni anche nella sfera privata: “Lui vive al Quirinale ed esce solo quando è necessario perché ogni suo spostamento richiede tutto un apparato di sicurezza. È un po’ complesso, quindi tendenzialmente andiamo noi a trovare lui molto più di quanto lui venga da noi”.

Il figlio di Sergio Mattarella ha anche ricordato gli anni in cui il padre era deputato, quando rientrava a casa venerdì dopo aver trascorso gran parte della settimana a Roma: “Un momento importante, almeno nei ricordi di ragazzo, è stato quando, durante la nostra adolescenza, mio padre era deputato. Trascorreva buona parte della settimana a Roma e quando il venerdì tornava, tutti lo aspettavamo”.

Il ricordo di Marisa Chiazzese, moglie di Sergio Mattarella

Durante l’intervista a Tv2000, Bernardo Giorgio Mattarella ha anche parlato del legame dei suoi genitori. In particolare si è soffermato sulla mamma Marisa Chiazzese, moglie di Sergio Mattarella e scomparsa nel 2012. “Andrebbe in uno dei posti in cui è stato con mia madre. Posti che gli ricordano qualche momento particolare, qualche momento particolarmente felice con lei. Se prova nostalgia penso che sia soprattutto di quei momenti vissuti con mia mamma” ha raccontato.