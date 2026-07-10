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“Perché non accada, la risposta sono io, la risposta sei tu, custodisci il futuro“. Queste le parole recitate nel flash mob al quale ha assistito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’Area del Pioppo del Bosco delle Querce di Seveso (Monza), dove il presidente ha preso parte alla cerimonia per il cinquantesimo anniversario del disastro ambientale dell’Icmesa del 10 luglio 1976. Protagonisti della performance, che ha ricordato la tragedia e unire il ricordo storico all’impegno civile delle nuove generazioni e alla tutela dell’ambiente, proprio attorno all’unico pioppo salvato dalla bonifica totale delle aree, sono stati i giovani attori dell’associazione culturale “Teatro Contatto”. Ad accogliere il Capo dello Stato sono stati, tra gli altri, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il prefetto di Monza e Brianza Enrico Roccatagliata e la sindaca di Seveso Alessia Borroni.