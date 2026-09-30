Sergio Mattarella ricorda le vittime della strage di Linate del 2001, "il ricordo non si estingue": il video
Mattarella esprime solidarietà ai familiari delle vittime della strage di Linate: "Il loro ricordo vive in noi"
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate in cui morirono, l’8 ottobre 2001, 118 persone. Il Capo dello Stato ha incontrato la delegazione del Comitato 8 ottobre al Linate center prima di dirigersi alla Scala per la cerimonia in occasione dei 120 anni della Cgil. All’incontro erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente e l’ad di Sea, Michaela Castelli e Armando Brunini, e l’unico sopravvissuto alla strage, Pasquale Padovano.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.