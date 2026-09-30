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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate in cui morirono, l’8 ottobre 2001, 118 persone. Il Capo dello Stato ha incontrato la delegazione del Comitato 8 ottobre al Linate center prima di dirigersi alla Scala per la cerimonia in occasione dei 120 anni della Cgil. All’incontro erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente e l’ad di Sea, Michaela Castelli e Armando Brunini, e l’unico sopravvissuto alla strage, Pasquale Padovano.