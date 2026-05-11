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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è appena arrivato al teatro alla Scala per assistere al concerto per l’ottantesimo anniversario della ricostruzione del teatro. Ad accoglierlo il sovrintendente Fortunato Ortombina che gli ha donato due volumi sul teatro e mostrato un sunto della mostra sugli ottant’anni scaligera. Al concerto con coro e orchestra della Scala diretti dal direttore musicale Riccardo Chailly sono presenti fra gli altri il presidente del Senato Ignazio La Russa, il governatore Attilio Fontana, il sindaco Giuseppe Sala, la senatrice a vita Liliana Segre, gli ex sovrintendenti Carlo Fontana e Alexander Pereira, il presidente della Camera di commercio e di Confcommercio Carlo Sangalli, il direttore artistico del Piccolo Teatro Claudio Longhi, l’ex premier Mario Monti, Fedele Confalonieri, buona parte del cda del teatro (non Barbara Berlusconi, indisposta), Marco Tronchetti Provera e la scenografa Margherita Palli.