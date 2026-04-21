Sergio Resinovich fratello di Liliana accusa Sebastiano Visintin nel giorno del funerale, "coinvolto al 100%"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Al funerale “bis” di Liliana Resinovich, il fratello Sergio accusa duramente il marito Sebastiano Visintin, dicendosi convinto che sia coinvolto nel delitto. La nuova super perizia ha riaperto le indagini sulla morte della donna, mettendo in discussione le prime conclusioni sull’ipotesi di suicidio e aprendo a possibili responsabilità di terzi.

Sergio Resinovich al funerale di Liliana

Si è svolto a Trieste martedì 21 aprile il secondo funerale di Liliana Resinovich, voluto dal fratello Sergio, che a margine ha rilasciato dichiarazioni durissime contro il marito Sebastiano Visintin.

“Io sono contento che non si sia fatto vedere” ha ammesso. “Perché non ha mai fatto niente, ha sempre chiesto la verità, ma la verità non l’ha mai fatta. Anche qua ho chiesto io alla Procura se potevo avere mia sorella a Trieste, e gentilmente mi hanno accontentato, hanno dato il nulla osta a me, non a lui”.

IPA

L’accusa a Sebastiano Visintin

Le parole amare, pronunciate da Sergio Resinovich, riaprono le discussioni sulla vicenda che resta ancora viziata da diverse ombre.

“Dall’inizio dovevano valutare tutto meglio” ha lamentato. “Purtroppo è andato tutto storto, anche a causa, penso, del momento critico, perché eravamo ancora in epoca Covid. Mancava personale, c’erano tanti impedimenti e purtroppo ci sono state delle dinamiche che non sono state valutate bene”.

Poi il fratello di Liliana ha puntato il dito contro il marito. “Io sono sicuro che lui sappia tutto. Sono sicuro. Se non è lui materialmente, lui sa chi è stato o lui forse avrà detto a qualcuno: ‘Facciamo così’. Io sono sicuro che in ogni caso lui è coinvolto al 100%.”

Prima del funerale ha parlato anche Fulvio Covalero, amico d’infanzia di Liliana, ribadendo ancora una volta la necessità di ottenere finalmente giustizia per la donna.

“Ci credo bene che indaghino per omicidio, mi pareva evidente che l’ipotesi del suicidio era ridicola e i magistrati l’hanno tenuta in piedi solo all’inizio” ha dichiarato.

Il funerale bis e le ultime sul caso

Il funerale bis di Liliana Resinovich è stato celebrato dopo la riesumazione del corpo e nuovi accertamenti medico-legali disposti dalla Procura di Trieste.

Dopo che il decesso è stato considerato incompatibile con un gesto volontario e la riapertura delle indagini, si è arrivati all’iscrizione nel registro degli indagati del marito Sebastiano Visintin, che ha sempre respinto ogni accusa.