Sergiu Tarna, arrestato presunto complice del vigile Riccardo Salvagno: sopralluogo a Mira prima dell'omicidio

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna, il 25enne ucciso con un colpo di pistola alla tempia il 31 dicembre in un campo agricolo di Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia hanno arrestato un 38enne residente a Spinea: sarebbe il complice del vigile Riccardo Salvagno, già arrestato e reo confesso del delitto. Sarebbe stato proprio Salvagno a fare il nome della persona arrestata.

Omicidio Sergiu Tarna, altro arresto

Ci sarebbe dunque una seconda persona coinvolta nell’omicidio di Sergiu Tarna, il barista 25enne trovato morto con un colpo di arma da fuoco alla testa il 31 dicembre in un campo nelle campagne di Mira (Venezia).

Un 38enne, residente a Spinea, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando. Per il delitto era già finito in manette, Riccardo Salvagno, 40 anni, agente della polizia locale, che ha confessato di aver ucciso il ragazzo per un video hot di cui era in possesso. Sarebbe stato proprio Salvagno a fare il nome del complice.

Il 38enne, con precedenti di polizia, è ritenuto responsabile, in concorso con la persona già arrestata il 6 gennaio, Salvagno appunto, dell'omicidio del giovane moldavo.

Il presunto complice del vigile Riccardo Salvagno

Il provvedimento è stato emesso dal gip presso il Tribunale di Venezia su richiesta della Procura della Repubblica lagunare che ha coordinato l’indagine dei militari del Nucleo Investigativo. Per arrivare al presunto complice sono stati utilizzati i tabulati telefonici e le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Gli investigatori hanno accertato la partecipazione dell’indagato al sequestro del 25enne moldavo, avvenuto il 31 dicembre a Venezia-Chirignago dove la vittima, all’uscita di un bar, era stato costretto a salire a bordo di una vettura con la forza e sotto la minaccia di una pistola.

L’indagato avrebbe inoltre partecipato all’esecuzione materiale del delitto, che sarebbe stato commesso poco dopo in un’area di aperta campagna.

Gli investigatori, da subito, erano convinti che ci fosse un complice, insieme al vigile.

Il sopralluogo a Mira prima dell’omicidio

Sia l’agente della polizia locale sia il 38enne avrebbero effettuato anche un sopralluogo nella zona rurale in cui è stato ritrovato il cadavere, proprio con l’obiettivo di individuare il posto dove avrebbero dovuto condurre il giovane.

Il 38enne è stato portato nel carcere di “Santa Maria Maggiore” di Venezia ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La misura cautelare della custodia in carcere è stata disposta ritenendo sussistenti le esigenze cautelari e in particolare il pericolo di reiterazione del reato della medesima tipologia in relazione alla personalità priva di freni inibitori dell’indagato.

Tarna ucciso “per un video hot con la trans”

Riccardo Salvagno ha confessato l’omicidio del barista svelando anche il movente.

La vittima sarebbe stata in possesso di un video che mostrava l’assassino reo confesso insieme a una ragazza transgender.

Salvagno avrebbe ucciso Tarna per paura che le immagini fossero diffuse, dopo averlo cercato e averlo condotto a forza nel luogo in cui poi è stato rinvenuto il cadavere.