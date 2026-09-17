Serial killer arrestato in Brasile dopo 48 ore di ricerche, in fuga vestito da donna: "Ho ucciso 80 persone"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il 33enne Jorlan Lopes da Silva, serial killer sospettato di aver ucciso circa 80 persone in Brasile, è stato arrestato a Mulungu, nell’Agreste Paraibano. I poliziotti che gli davano la caccia lo hanno trovato con una parrucca, un vestito e con sandali da donna, occhiali da sole e le unghie dipinte, mentre teneva in braccio un bambino di due anni per cercare di sfuggire alla cattura.

Catturato Jorlan Lopes da Silva: il serial killer ha dichiarato di aver ucciso 80 persone

Da Silva, da quanto riferisce O Globo, viveva nascosto in aree boschive e ha confessato di aver compiuto il primo omicidio a 13 anni. Durante l’interrogatorio davanti alla Polizia civile della Paraíba, ha dichiarato di aver ucciso circa 80 persone nel corso della sua vita.

Gli investigatori stanno ora verificando la veridicità dei crimini raccontati da Jorlan. Il commissario Douglas Garcia ha spiegato al Jornal da Paraíba che la polizia ha già raccolto prove tecniche ed elementi che collegano l’indagato a 16 omicidi commessi nell’arco di circa tre mesi, nella regione della Valle del Mamanguape.

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Brasile, le dichiarazioni della polizia sul caso

Secondo Garcia, i 16 omicidi attribuiti a Jorlan sono già supportati da elementi ritenuti solidi ai fini dell’indagine. Si parla di prove tecniche e confessioni. La polizia sta ancora verificando la reale entità del numero di morti riferito dal 33enne.

Garcia ha inoltre reso noto che il sospettato ha raccontato di aver commesso il primo omicidio quando era adolescente e di aver trascorso cinque o sei anni in un carcere. Era stato rimesso in libertà alla fine di maggio di quest’anno.

Tra i casi sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti, c’è la morte di due commercianti, avvenuta il 1° agosto a Rio Tinto. Secondo il commissario, Jorlan avrebbe indicato con precisione il luogo in cui era stato sepolto uno dei corpi.

La cattura

Secondo il Jornal da Paraíba, le ricerche del 33enne sono state difficili perché da Silva si era rifugiato in zone dove la vegetazione è molto fitta. Circa 20 giorni fa, era riuscito a sfuggire a uno scontro a fuoco con la polizia nella città di Rio Tinto.

Il serial killer è poi stato localizzato in una comunità nel comune di Cabedelo controllata da una fazione criminale.

La sua individuazione è stata possibile grazie all’attività di intelligence. L’arresto è avvenuto dopo 48 ore di ricerche serrate a Mulungu. Secondo il Jornal da Paraíba, l’indagato è arrivato a passare davanti agli agenti camuffato da donna e con in braccio un bambino, che non è suo parente.

La sua identificazione è scattata nel momento in cui è tornato nella casa dove si era rifugiato, con l’intenzione di prendere un revolver e lasciare il bambino. Mentre usciva, il vestito si è spostato, lasciando scoperto uno dei suoi tatuaggi. Dettaglio che ha permesso agli agenti di identificarlo.

Martedì 15 settembre, Jorlan è stato trasferito nel carcere Sílvio Porto, a João Pessoa.