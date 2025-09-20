Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state denunciate per una serie di furti aggravati ai danni di una nota catena di elettronica: i colpi sono stati messi a segno tra marzo e maggio 2025 in diversi punti vendita italiani, con un danno stimato di 20.000 euro. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittaducale, che hanno ricostruito la dinamica dei fatti grazie alle immagini di videosorveglianza e all’analisi dei cellulari dei sospettati.

Le indagini dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione che ha portato al deferimento a piede libero di tre persone è partita da un furto avvenuto presso il Terminillo Center di Cittaducale. Qui, ignoti avevano sottratto quattro computer portatili di valore. Da questo episodio, i militari hanno avviato una complessa attività investigativa che ha permesso di collegare i sospettati ad altri sei episodi analoghi, commessi tra marzo e maggio 2025 in diversi punti vendita della stessa catena commerciale.

Sette colpi in sei città: la mappa dei furti

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i furti aggravati sono stati perpetrati in sette diversi negozi, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Le città coinvolte sono Cittaducale (RI), Teramo, Albignasego (PD), Lecco, Alessandria e Pomezia (RM). In ciascuna di queste località, i malviventi hanno preso di mira punti vendita della nota catena specializzata nella vendita di elettrodomestici e prodotti elettronici, riuscendo a sottrarre dispositivi di elevato valore commerciale.

Il bottino: elettronica di ultima generazione

Tra la refurtiva recuperata e catalogata dai Carabinieri figurano numerosi dispositivi tecnologici di fascia alta. In particolare, sono stati sequestrati computer portatili, tablet, smartwatch e smartphone di marche molto conosciute. Il valore complessivo della merce sottratta è stato stimato in circa 20.000 euro, una cifra che testimonia la gravità e la sistematicità dell’azione criminale messa in atto dai tre indagati.

Il modus operandi: buste schermate e ruoli ben definiti

Le indagini hanno permesso di ricostruire con precisione il modus operandi adottato dalla banda. I tre agivano sempre secondo uno schema collaudato: due complici entravano separatamente nel negozio, uno con il compito di rimuovere i dispositivi antitaccheggio dai prodotti esposti, l’altro incaricato di introdurre una busta schermata, appositamente preparata per eludere i controlli elettronici all’uscita. Dopo essersi incontrati all’interno del punto vendita, trasferivano la refurtiva nella busta schermata e la portavano all’esterno. Nel frattempo, il terzo complice rimaneva fuori dal negozio, con la funzione di “palo”, pronto a segnalare eventuali controlli o la presenza delle forze dell’ordine.

La svolta investigativa: videosorveglianza e cellulari

Un ruolo fondamentale nelle indagini lo hanno avuto le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nei negozi colpiti. Analizzando i filmati, i Carabinieri sono riusciti a individuare i movimenti sospetti dei tre individui e a ricostruire le fasi dei furti. Inoltre, l’esame tecnico dei telefoni cellulari riconducibili ai sospettati ha fornito ulteriori elementi utili per identificare i presunti autori e collegarli ai diversi episodi contestati.

Le accuse e la situazione giudiziaria

Al termine delle indagini, i militari hanno raccolto gravi e concordanti elementi di responsabilità a carico dei tre indagati, che sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati contestati. Si tratta di furti aggravati in concorso tra loro, commessi con modalità organizzate e ripetute nel tempo. Va precisato che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che le eventuali responsabilità dovranno essere accertate dall’Autorità Giudiziaria competente.

Il danno economico e le conseguenze per la catena commerciale

Il danno economico subito dalla catena di negozi di elettronica è stato quantificato in circa 20.000 euro. Oltre alla perdita materiale dei dispositivi rubati, l’azienda ha dovuto affrontare anche i costi legati al rafforzamento delle misure di sicurezza e alla gestione delle denunce. Episodi come questi mettono in evidenza la vulnerabilità dei punti vendita di elettronica, spesso presi di mira da bande specializzate in furti di prodotti ad alto valore commerciale.

La prevenzione e il ruolo delle forze dell’ordine

L’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittaducale rappresenta un esempio di efficacia nella prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. Grazie alla tempestività dell’intervento e all’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, è stato possibile individuare i responsabili e recuperare parte della refurtiva. Le forze dell’ordine invitano i commercianti a collaborare attivamente, segnalando tempestivamente episodi sospetti e adottando sistemi di sicurezza sempre più sofisticati.

Le indagini proseguono

Nonostante il deferimento dei tre indagati, le indagini proseguono per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone e per accertare se la banda abbia messo a segno ulteriori furti in altre regioni italiane. Gli inquirenti stanno inoltre approfondendo la provenienza delle buste schermate utilizzate e i canali di ricettazione della merce rubata. L’obiettivo è quello di smantellare completamente la rete criminale e restituire sicurezza ai commercianti del settore.

Conclusioni

L’operazione dei Carabinieri di Cittaducale ha permesso di fare luce su una serie di furti aggravati che hanno colpito una delle principali catene di elettronica in Italia. Grazie a un’attenta attività investigativa e alla collaborazione tra le diverse forze dell’ordine, è stato possibile identificare i presunti responsabili e recuperare parte della refurtiva. Resta ora da attendere l’esito delle indagini preliminari e le decisioni dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà stabilire le eventuali responsabilità penali dei tre indagati.

