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Tre arresti per rapina, furto, lesioni personali e indebito utilizzo di carte bancomat a Firenze. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Firenze nei confronti di un uomo di 19 anni e due donne di 40 e 22 anni, ritenuti responsabili di una serie di colpi messi a segno tra gennaio e marzo nei comuni di Empoli, Fucecchio e San Miniato.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa condotta dal personale del Commissariato di P.S. di Empoli ha permesso di collegare i tre indagati a una serie di rapine e furti avvenuti nei territori di Empoli, Fucecchio e San Miniato nei primi mesi dell’anno. Gli episodi contestati sono avvenuti tra gennaio e marzo, con una modalità operativa simile in tutti i casi.

La dinamica delle rapine

Le indagini hanno ricostruito che i tre arrestati avrebbero agito in gruppo, scegliendo come vittime soprattutto donne sole a bordo delle proprie auto. Il primo episodio risale al 7 gennaio: il 19enne, alla guida di un’auto su cui viaggiava anche la 22enne, avrebbe bloccato con il veicolo l’uscita dal parcheggio della vittima. La 40enne avrebbe quindi aperto lo sportello lato passeggero dell’auto della donna, tentando di sottrarle la borsa. Grazie all’intervento dell’uomo, la borsa sarebbe stata strappata con forza.

Poco dopo, i tre avrebbero utilizzato indebitamente la carta bancomat della vittima, effettuando a Empoli tre prelievi da 500 euro ciascuno.

Altri episodi contestati

Nella stessa giornata, secondo la ricostruzione degli investigatori, il gruppo si sarebbe impossessato con forza della borsa di un’altra donna, contenente circa 700 euro in contanti, documenti, carte di credito e un telefono cellulare. Per superare la resistenza della vittima, la 40enne le avrebbe afferrato e stretto con violenza il polso. Anche in questo caso, la carta di credito sarebbe stata utilizzata indebitamente per più operazioni a San Miniato.

Il 24 febbraio, a Empoli, la 22enne avrebbe aperto repentinamente lo sportello lato passeggero dell’auto di un’altra vittima, impossessandosi della borsa con la stessa tecnica.

Le aggressioni e le lesioni alle vittime

Il 14 marzo, sempre a Empoli, i tre avrebbero messo a segno un altro colpo: si sarebbero impossessati di una borsa contenente documenti e un telefono cellulare. In questa occasione, l’uomo si sarebbe avvicinato alla vittima, afferrandole la borsa a tracolla e strattonandola violentemente. La donna sarebbe stata colpita con alcuni pugni al braccio e fatta cadere a terra. A seguito dell’aggressione, la vittima ha riportato una frattura composta dell’osso mascellare, con una prognosi di 30 giorni.

Un altro episodio si è verificato il 19 marzo a Fucecchio: i tre si sarebbero impossessati di un’ulteriore borsa contenente 1.000 euro in contanti, documenti e carte di credito. L’uomo avrebbe afferrato la tracolla dalla spalla della donna, strattonandola violentemente, trascinandola fuori dall’abitacolo e scaraventandola a terra. In questo caso, le lesioni riportate dalla vittima sono state giudicate guaribili in 5 giorni.

IPA