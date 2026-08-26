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Cinque arresti per una serie di rapine violente compiute il 25 agosto a Padova ai danni di persone anziane. Gli autori, tre italiani e due stranieri senza fissa dimora, sono stati fermati dalla Polizia dopo un inseguimento. Sono accusati di rapina aggravata continuata in concorso e ricettazione di un’auto rubata.

Operazione delle Volanti: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattina del 25 agosto una pattuglia della Sezione Volanti è stata avvicinata da una coppia di turisti francesi. La donna, 74 anni, ha raccontato di essere stata aggredita con violenza da uno straniero che, dopo averla afferrata al collo, le ha strappato la collana d’oro. Il marito ha tentato di intervenire, ma è stato spinto a terra dall’aggressore.

La fuga e l’inseguimento

Poco dopo, una pattuglia in borghese della Digos ha notato un’auto bianca sospetta: zigzagava tra le corsie e aveva la targa parzialmente oscurata. I poliziotti hanno seguito il veicolo per le vie della città fino a quando si è fermato davanti a un esercizio commerciale. Uno degli occupanti è sceso, ha spintonato un anziano appena uscito dal negozio e lo ha rapinato del borsello, fuggendo poi con i complici a bordo dell’auto bianca.

Il ritrovamento della refurtiva

Durante la fuga, uno dei malviventi ha perso un pacchetto di sigarette, all’interno del quale gli agenti hanno rinvenuto due catenine d’oro, parte della refurtiva dei colpi precedenti. L’anziano appena rapinato ha dichiarato che gli era stato sottratto anche un cellulare.

L’arresto dei responsabili

Diversi equipaggi delle Volanti si sono lanciati all’inseguimento dei fuggitivi, che hanno tentato di scappare a piedi dopo aver abbandonato l’auto. Tuttavia, sono stati bloccati e arrestati poco dopo. Gli indagati sono tre italiani e due stranieri senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale.

Precedenti penali e ulteriori colpi

Tutti gli arrestati risultano avere precedenti per stupefacenti, rapina, furto aggravato, porto d’armi e oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale, truffa, rissa e lesioni. Nel corso delle indagini è emerso che, nella stessa mattinata, il gruppo aveva aggredito alle spalle una 77enne diretta a fare la spesa, sottraendole una collanina d’oro e fuggendo sempre a bordo della stessa auto bianca.

IPA