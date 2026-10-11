Sermonti assente a In altre parole dopo il caso minicar, Gramellini: "Troppo arrabbiato per l'amico Iacopini"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’attore Pietro Sermonti ha rinunciato alla sua partecipazione alla trasmissione In altre parole condotta da Massimo Gramellini su La7. Il conduttore ha spiegato in apertura di puntata che Sermonti era “troppo arrabbiato e offeso dalla cattiveria” per apparire in televisione dopo la gravissima aggressione subita dall’amico fraterno Davide Iacopini.

Il forfait di Pietro Sermonti a In altre parole

La puntata di sabato 10 ottobre del programma In altre parole su La7 si è aperta con un’inaspettata assenza annunciata dal padrone di casa Massimo Gramellini.

L’attore Pietro Sermonti, atteso come ospite in studio, ha preferito non presentarsi davanti alle telecamere in seguito all’episodio che ha coinvolto il collega e amico di lunga data Davide Iacopini, vittima di un’aggressione e ricoverato in ospedale.

IPA

Nel suo editoriale di copertina, Gramellini ha voluto portare le scuse dell’artista al pubblico: “Questa sera doveva essere con noi un caro amico delle parole, l’attore Pietro Sermonti, e si scusa con tutti voi, ma non ce l’ha proprio fatta a mostrarsi in TV. È troppo arrabbiato, troppo offeso dalla cattiveria e dai futili motivi che sempre più spesso la fanno esplodere»”.

L’aggressione a Davide Iacopini e la caccia alla banda della minicar

La rabbia di Sermonti è figlia delle circostanze dell’agguato avvenuto la sera del 5 ottobre a Monteverde, quando Iacopini stava rientrando a casa a bordo di un monopattino.

Una vettura lo ha affiancato e uno degli occupanti gli ha sferrato un calcio alle spalle, scagliandolo violentemente contro un’auto in sosta e provocandogli un grave trauma cranico per il quale si trova ora in terapia intensiva e prognosi riservata al San Camillo.

Un episodio non isolato, che fa parte di una catena di almeno sette aggressioni analoghe compiute nella stessa zona da due giovani a bordo di una minicar nera con targa coperta. Agguati sui quali indaga la Procura di Roma, che nelle ultime ore sta verificando anche i sospetti legati alla denuncia di furto di un veicolo identico presentata dal padre di due adolescenti del quartiere.

L’editoriale di Gramellini su Iacopini

Prendendo spunto dal caso del futilissimo agguato a Iacopini, Gramellini ha sviluppato la sua riflessione mettendolo in parallelo con altre vicende di cronaca, come lo sfratto dell’ottantasettenne Maricarmen Abascal a Madrid e le tragedie dei conflitti internazionali.

Per il giornalista, l’aggressione dell’attore da parte degli occupanti della minicar rappresenta l’emblema di una sociopatia diffusa in cui i passanti diventano semplici bersagli da abbattere, proprio come l’orso di un luna park o per una challenge social.

Gramellini ha concluso richiamando la necessità di recuperare l’empatia e la percezione del prossimo, scandendo la frase “gli altri esistono” come un vero e proprio mantra contro la violenza insensata e l’incomunicabilità della società contemporanea.