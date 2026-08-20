Serpente nella cabina di un Tir, paura sulla SS16 Adriatica e veicolo al centro della carreggiata

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Momenti di paura lungo la SS16 Adriatica, dove un autista alla guida di un Tir si è trovato improvvisamente davanti a un serpente comparso all’interno della cabina. L’episodio è avvenuto giovedì 20 agosto all’altezza della Caletta Turchino, nel territorio di San Vito Chietino. Il conducente, che viaggiava in direzione nord a bordo di un autocarro Scania, ha fermato il mezzo in mezzo alla carreggiata ed è sceso rapidamente dal veicolo per chiedere aiuto. La presenza del Tir fermo sulla statale ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con code e rallentamenti in entrambe le direzioni.

Serpente nella cabina di un Tir, cosa è successo

Secondo quanto ricostruito da Abruzzoinvideo, il rettile sarebbe comparso all’improvviso all’interno dell’abitacolo mentre il mezzo era in marcia.

L’autista, spaventato dalla presenza dell’animale, ha arrestato il veicolo e ha abbandonato la cabina.

La manovra ha lasciato il Tir al centro della carreggiata, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine per evitare ulteriori rischi.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di San Vito Chietino, che hanno iniziato a regolare il traffico a senso unico alternato.

Vigili del Fuoco alla ricerca del rettile

Insieme agli agenti sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

I pompieri hanno effettuato una prima ispezione approfondita della cabina nel tentativo di individuare e catturare il serpente, ma senza riuscire a trovarlo.

Con il traffico sempre più congestionato, è stato quindi deciso di spostare il Tir per liberare la statale.

Gli stessi Vigili del Fuoco si sono messi alla guida del mezzo pesante e lo hanno accompagnato, sotto scorta, per alcune centinaia di metri fino al piazzale della vicina area di servizio.

Ricerche proseguite nell’area di servizio

Una volta spostato il veicolo, le operazioni di ricerca sono proseguite con maggiore attenzione.

Anche in questo caso, però, del serpente non è stata trovata alcuna traccia.

L’ipotesi è che il rettile possa essersi nascosto in un punto difficilmente accessibile del telaio, della carrozzeria o della cabina.

L’animale potrebbe quindi essere rimasto all’interno del mezzo senza essere individuato durante l’intervento.

Traffico ripristinato sulla SS16

Nonostante il mancato ritrovamento del rettile, lo spostamento del Tir ha permesso di liberare la carreggiata e di riportare gradualmente la circolazione verso la normalità.

L’intervento congiunto della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco ha consentito di mettere in sicurezza il tratto interessato e di ridurre i disagi per gli automobilisti.

Resta da chiarire come il serpente sia riuscito a raggiungere la cabina del mezzo pesante e dove si sia poi nascosto dopo la comparsa improvvisa davanti all’autista.