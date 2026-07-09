Serpenti in fuga dall'allevamento in Cina dopo le alluvioni, tra i 900 esemplari scappati anche cobra velenosi

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

In Cina le violente alluvioni che hanno colpito il sud del Paese hanno provocato anche un’emergenza insolita. Tra gli effetti del maltempo c’è anche la fuga di circa 900 serpenti, compresi numerosi cobra velenosi, da un allevamento sommerso dall’acqua. Le autorità hanno mobilitato squadre specializzate per recuperare gli animali e invitato la popolazione a non tentare di catturarli autonomamente.

Cina, serpenti in fuga dopo le alluvioni

Le violenti piogge che hanno investito la regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, hanno trasformato un’emergenza legata alle inondazioni in un nuovo motivo di allarme.

Come riportato da La Stampa, circa 800-900 serpenti sono fuggiti da un allevamento nel villaggio di Dengwei, nella città di Hengzhou, dopo che la struttura è stata travolta dalle acque.

Tra gli animali dispersi ci sono anche diversi cobra velenosi.

L’episodio è avvenuto in seguito al passaggio del tifone Maysak, che ha causato precipitazioni eccezionali e anche il cedimento degli argini dei bacini artificiali di Liulan e Yunbiao.

Allevamenti di serpenti distrutto dall’acqua

L’esondazione ha invaso le aree pianeggianti della zona, sommergendo abitazioni e attività agricole, compresi, appunto, numerosi allevamenti di serpenti.

Secondo una prima stima fornita dalle autorità locali, sarebbero tra gli 800 e i 900 gli esemplari riusciti a fuggire dall’allevamento distrutto dall’acqua.

La presenza, tra i serpenti fuggiti, di cobra, rettili altamente velenosi, ha spinto le autorità ad adottare misure straordinarie per tutelare la popolazione.

Un abitante del villaggio morso da un serpente

Wu Zhi, responsabile del comitato del villaggio di Dengwei, ha spiegato a Red Star News che l’incidente si è verificato la mattina del 6 luglio.

Il funzionario poi ha confermato che un abitante del villaggio è stato morso da un serpente ed è stato trasportato in ospedale per ricevere cure d’urgenza.

Nelle ore successive all’alluvione hanno iniziato inoltre a circolare online numerosi video che mostrano serpenti mentre nuotano nelle acque che hanno invaso il villaggio.

L’appello ai cittadini

In alcune immagini si vedono almeno tre rettili emergere dall’acqua con la testa ben visibile, mentre in altri filmati alcuni abitanti cercano di catturarli utilizzando bastoni di bambù, reti e altri strumenti di fortuna.

Le autorità locali hanno mobilitato squadre di emergenza specializzate con il compito di recuperare gli animali dispersi e mettere in sicurezza le aree allagate.

Nello stesso tempo è stato diffuso un appello rivolto ai cittadini, invitati a non tentare di catturare autonomamente i serpenti eventualmente trovati nelle abitazioni o nelle strade.

L’emergenza legata ai rettili si inserisce in un quadro già particolarmente difficile per il sud della Cina, dove le alluvioni provocate dal tifone Maysak continuano a causare danni, evacuazioni e situazioni di isolamento in diverse aree colpite dal maltempo.