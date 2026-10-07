Serra di marijuana in casa a Chiaramonte Gulfi vicino a Ragusa, arrestato un 54enne

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Coltivava marijuana in casa, in un ambiente allestito come serra. Un uomo di 54 anni è stato arrestato in flagranza a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, dai Carabinieri della Stazione locale insieme al Nucleo Cinofili di Nicolosi. Nell’abitazione c’erano 3 piante in fioritura e circa 105 grammi di sostanza già essiccata, pronta per il confezionamento. L’uomo è agli arresti domiciliari.

Serra di marijuana a Chiaramonte Gulfi, la perquisizione in contrada Donnagona

Come riportano i Carabinieri, l’operazione è nata da un’attività informativa che ha portato i militari a organizzare una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, residente in paese.

Al controllo ha partecipato il personale specializzato del Nucleo Cinofili di Nicolosi.

Secondo Ragusa Oggi, la casa si trova in contrada Donnagona e all’interno i militari hanno trovato un allestimento ritenuto idoneo alla coltivazione al chiuso di stupefacenti.

Le piante e i 105 grammi sequestrati

Le 3 piante erano in fase di fioritura.

Accanto alla coltivazione c’erano circa 105 grammi della stessa sostanza, già essiccata e pronta per essere confezionata.

Piante, droga e materiale sono stati sequestrati e resteranno in custodia in attesa delle analisi di laboratorio, prima del deposito all’Ufficio Corpi di Reato.

Arresto a Chiaramonte Gulfi, il 54enne ai domiciliari

L’uomo è gravemente indiziato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Dopo le formalità di rito è stato riaccompagnato nella propria abitazione, dove si trova agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IPA