Serra di marijuana in casa a Chiaramonte Gulfi vicino a Ragusa, arrestato un 54enne
Arrestato a Chiaramonte Gulfi un 54enne per produzione e traffico di droga. Sequestrate piante e marijuana essiccata dai Carabinieri.
Coltivava marijuana in casa, in un ambiente allestito come serra. Un uomo di 54 anni è stato arrestato in flagranza a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, dai Carabinieri della Stazione locale insieme al Nucleo Cinofili di Nicolosi. Nell’abitazione c’erano 3 piante in fioritura e circa 105 grammi di sostanza già essiccata, pronta per il confezionamento. L’uomo è agli arresti domiciliari.
- Serra di marijuana a Chiaramonte Gulfi, la perquisizione in contrada Donnagona
- Le piante e i 105 grammi sequestrati
- Arresto a Chiaramonte Gulfi, il 54enne ai domiciliari
Serra di marijuana a Chiaramonte Gulfi, la perquisizione in contrada Donnagona
Come riportano i Carabinieri, l’operazione è nata da un’attività informativa che ha portato i militari a organizzare una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, residente in paese.
Al controllo ha partecipato il personale specializzato del Nucleo Cinofili di Nicolosi.
Secondo Ragusa Oggi, la casa si trova in contrada Donnagona e all’interno i militari hanno trovato un allestimento ritenuto idoneo alla coltivazione al chiuso di stupefacenti.
Le piante e i 105 grammi sequestrati
Le 3 piante erano in fase di fioritura.
Accanto alla coltivazione c’erano circa 105 grammi della stessa sostanza, già essiccata e pronta per essere confezionata.
Piante, droga e materiale sono stati sequestrati e resteranno in custodia in attesa delle analisi di laboratorio, prima del deposito all’Ufficio Corpi di Reato.
Arresto a Chiaramonte Gulfi, il 54enne ai domiciliari
L’uomo è gravemente indiziato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.
Dopo le formalità di rito è stato riaccompagnato nella propria abitazione, dove si trova agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.