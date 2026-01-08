Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato a Caltanissetta per possesso di sostanze stupefacenti. Il soggetto, 30enne, è stato trovato in possesso di un chilo di sostanze e per questo gli è stato contestato il reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di droga, dopo che una segnalazione anonima, giunta tramite l’applicazione Youpol, ha portato gli agenti a intervenire in un condominio cittadino.

Coltivazione e spaccio a Caltanissetta

Tutto ha avuto inizio il primo giorno dell’anno, quando la sala operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione anonima attraverso l’applicazione Youpol.

Gli agenti si sono immediatamente recati presso un condominio situato nel centro storico di Caltanissetta, dove già nell’androne dello stabile sono stati colpiti da un intenso odore di marijuana proveniente da uno degli appartamenti.

La scoperta della serra indoor

Una volta entrati nell’appartamento segnalato i poliziotti hanno scoperto una vera e propria serra indoor, attrezzata con grow box, sistema di areazione e impianto di illuminazione.

All’interno sono state rinvenute diverse piante di marijuana per un peso complessivo di circa 500 grammi, oltre a 600 grammi di infiorescenze di marijuana in fase di essiccazione.

Inoltre gli agenti hanno trovato un panetto di hashish da 90 grammi, confezioni di semi, vari flaconi di fertilizzanti e un bilancino di precisione, tutti strumenti tipici per la coltivazione e la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il sequestro e i rilievi

La Polizia Scientifica è intervenuta per effettuare i rilievi tecnici necessari.

Tutto il materiale rinvenuto, tra cui oltre 1 chilo e 100 grammi di sostanze stupefacenti e le attrezzature utilizzate per la serra indoor, è stato sequestrato e repertato secondo le procedure di legge.

L’arresto

L’uomo arrestato, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica locale, è stato condotto in carcere e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso dell’udienza di convalida, tenutasi lunedì scorso, il Giudice per le indagini preliminari ha riconosciuto la gravità del quadro indiziario, anche in considerazione della quantità di droga sequestrata e della presenza di strumenti per il taglio e il frazionamento dello stupefacente. Accogliendo la richiesta della Procura è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.

