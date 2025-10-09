Serravalle Scrivia, risse a bottigliate: il questore chiude il bar

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sospesa per 15 giorni la licenza di un locale di Serravalle Scrivia, a seguito di ripetuti episodi di violenza e disturbo alla quiete pubblica. La decisione è stata presa dopo le segnalazioni dei Carabinieri e gli approfondimenti della Divisione Polizia Amministrativa, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei residenti della zona.

Le ragioni della sospensione: episodi di violenza e disagio per i residenti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la sospensione della licenza è stata motivata da una serie di episodi che hanno generato forte preoccupazione tra gli abitanti della zona. Negli ultimi mesi, il locale è stato teatro di risse, danneggiamenti e reati contro la persona, sia all’interno che all’esterno dell’esercizio. In più occasioni, i Carabinieri sono dovuti intervenire per sedare situazioni di tensione e riportare la calma.

Interventi delle forze dell’ordine e lesioni tra i clienti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i militari dell’Arma hanno riscontrato la presenza costante di avventori in stato di ebbrezza, spesso molesti, che hanno causato disagio ai residenti e agli altri clienti. In alcune circostanze, le forze dell’ordine hanno accertato che le lesioni riportate da alcuni partecipanti alle risse erano state provocate dall’utilizzo di bottiglie rotte come arma impropria.

La decisione del Questore e l’esecuzione del provvedimento

Alla luce della gravità e della reiterazione dei fatti, il Questore della Provincia di Alessandria ha ritenuto necessario intervenire con un provvedimento di sospensione temporanea della licenza, ai sensi dell’articolo 100 del TULPS. Il personale della Polizia Amministrativa, insieme ai Carabinieri, ha dato esecuzione alla misura nella mattinata del 7 ottobre, notificando la sospensione all’esercizio pubblico di Serravalle Scrivia.

IPA