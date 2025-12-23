Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione della licenza per 7 giorni a carico del titolare di un locale di intrattenimento e divertimento a Somaglia, dopo che la Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza ha accertato la somministrazione di alcolici a clienti in evidente stato di ubriachezza. Il provvedimento, adottato dal Questore della Provincia di Lodi, Pio Russo, mira a tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Le motivazioni del provvedimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione è stata presa a seguito di un’attività di controllo condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, guidata dal Vice Questore dott. Angelo Sais. L’intervento si è svolto l’11 dicembre 2025 presso un locale situato a Somaglia, dove sono state riscontrate gravi irregolarità nella gestione della somministrazione di bevande alcoliche.

Secondo quanto rilevato dagli agenti, all’interno del locale venivano serviti alcolici a persone già in stato di ubriachezza, una pratica che ha generato una situazione di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza collettiva. Il Questore ha ritenuto che il titolare del pubblico esercizio, in quanto responsabile della regolarità dell’attività autorizzata, non abbia rispettato l’obbligo di vigilanza previsto dalla normativa vigente.

Il ruolo del Questore e della Polizia Amministrativa

Il provvedimento di sospensione della licenza è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che attribuisce al Questore la facoltà di intervenire in caso di comportamenti contrari alle regole di gestione dei locali pubblici. La Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, sotto la guida del Vice Questore dott. Angelo Sais, ha svolto un’attenta attività di accertamento che ha portato alla decisione finale.

Durata e finalità della sospensione

La sospensione della licenza avrà una durata di 7 giorni, periodo ritenuto adeguato dal Questore per consentire al gestore del locale di riflettere sulle proprie responsabilità e di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto delle regole. L’obiettivo della misura è quello di favorire il ravvedimento del titolare, affinché possa riprendere l’attività in piena conformità alle normative che regolano il settore e alla tutela della sicurezza collettiva.

IPA