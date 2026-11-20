Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Licenza sospesa per 10 giorni a un bar del centro storico di Forlì. Il provvedimento è stato disposto per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, dopo le segnalazioni dei cittadini e i controlli delle forze dell’ordine. Il titolare del locale è stato denunciato per aver servito bevande alcoliche a clienti palesemente ubriachi.

Le segnalazioni e i controlli

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, alla Questura sono arrivate segnalazioni su episodi di degrado e situazioni di pericolo legati ai frequentatori del locale. Alcuni clienti, spesso ubriachi, avrebbero molestato i passanti, creando rischi anche per i bambini che frequentano un parco giochi nelle vicinanze.

Le verifiche hanno confermato che il bar era diventato un punto di ritrovo a Forlì per persone con precedenti. Durante un controllo svolto pochi giorni fa, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, gli agenti hanno identificato alcuni avventori già conosciuti alle forze dell’ordine, che stavano consumando alcolici pur essendo palesemente ubriachi. Il gestore ha continuato a servirli anche mentre era in corso l’attività di polizia.

Per ubriachezza, i clienti sono stati sanzionati; il titolare è stato invece denunciato all’autorità giudiziaria per aver somministrato bevande alcoliche a persone palesemente ubriache.

La sospensione della licenza

Al termine dell’istruttoria, il Questore ha applicato l’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e ha disposto la chiusura temporanea del locale. La misura, cautelare e preventiva, punta a interrompere almeno per il momento la frequentazione del bar da parte di persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica e a restituire tranquillità ai residenti e ai passanti.

Se i problemi dovessero continuare, potrà essere avviato l’iter per l’eventuale revoca della licenza.