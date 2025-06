Servizio di Report sulla birra artigianale e industriale, perché il consiglio è di non berla dalla bottiglia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nella serata di domenica 8 giugno Report ha dedicato un servizio alla birra artigianale e industriale. Il conduttore Sigfrido Ranucci, dallo studio, ha consigliato come berla, mettendo in guardia sui rischi di berla direttamente dalla bottiglia o di versarla nel bicchiere senza produrre la schiuma.

Il consiglio di Sigfrido Ranucci su come bere la birra

Sigfrido Ranucci, dallo studio di Report, ha spiegato come va bevuta la birra: “La birra è un alimento e come tale va trattato, per valorizzarne il gusto e tutelare la salute. Un elemento su cui puntano i maestri birrai per mantenere intatta la qualità della loro ricetta è la schiuma, che non ha solo una funzione decorativa ma è un delicato equilibrio tra fisica e chimica di luppolo, di gas, di zuccheri e di proteine e serve per fare apprezzare il profumo della birra e ha anche una funzione di proteggere il liquido dall’ossidazione, cioè dal contatto con l’ossigeno”.

Il conduttore ha poi aggiunto: “Detto questo, il consiglio è quello di non berla perché se la si ingerisce si porta dentro CO2 e si può gonfiare lo stomaco, la pancia, oltre a perdere i sapori della birra stessa e del suo gusto. Si possono avere conseguenze come il reflusso esofageo e probabilmente si può trasportare più velocemente l’alcol nel sangue. Il nostro Bernardo Iovine ci consiglia di fare esplodere la CO2. è un consiglio che va anche a chi ha l’abitudine di berla direttamente dalla bottiglia”. In un altro passaggio, Ranucci ha poi detto: “Il segreto per una buona degustazione di un’ottima birra è quello di annusare la schiuma ma di non berla. Eviti di ingurgitare la CO2″.

Michele Camastra, esperto degustatore di birra, ha dato una dimostrazione dell’importanza di versare la birra dalla bottiglia nel bicchiere mantenendo almeno due dita di schiuma. Nel caso in cui viene versata senza produrre schiuma, ha spiegato Camastra a Report, “tutta l’anidride carbonica finisce nel tuo corpo. Entrando nel tuo stomaco porta dentro quella piccola quantità di alcol. Con la schiuma, invece, va direttamente nell’uretra. Ecco perché i giovani devono stare attenti per non abusare con l’alcol”.

Attenzione ai bicchieri in cui si beve la birra

In un altro passaggio della puntata di Report, il conduttore Ranucci ha messo in guardia su ulteriori rischi: “Attenzione quando si usano bicchieri lavati in lavastoviglie. Vanno fatti raffreddare bene in maniera arieggiata perché possono prendere il sapore di straccio bagnato”.

“Se lavati col brillantante nella lavastoviglie”, ha aggiunto Sigfrido Ranucci, “vanno sciacquati prima di metterci la birra perché il brillantante è un catalizzatore di CO2”.

Il giro d’affari della birra in Italia e le birre più vendute

La trasmissione Report ha poi riepilogato i dati sul giro d’affari della birra in Italia. La spesa al consumo relativa al settore birra in Italia nel 2024 è pari a 101 miliardi di euro, con un valore generato dalla filiera di oltre 10 miliardi di euro.

Le birre più vendute in Italia sono del gruppo Heineken, che detiene il 32% del mercato (Birra Moretti, Ichnusa, Dreher, Messina, Heineken, Von Wunster).