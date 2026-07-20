Servizio su Abderrahim Fakir morto a Bologna bloccato, Tgr Rai nel caos: sindacati in protesta con Pd e M5s

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Bufera sul Tgr Rai Emilia-Romagna, dopo che il servizio dedicato ad Abderrahim Fakir non è stato trasmesso nell’edizione serale per decisione del direttore della testata. Le immagini si riferiscono al 43enne morto a Bologna, nel quartiere Pilastro durante un intervento di Polizia. A realizzare il servizio era stato inviato un redattore esperto della redazione.

Bologna, servizio su Abderrahim Fakir: Tgr Rai nella bufera

A segnalare la vicenda è una nota del Comitato di Redazione, insieme a Usigrai, Aser e Fnsi, contestando la decisione della direzione.

“Il montaggio – viene riferito nel comunicato – mostrava le immagini e la voce dell’uomo immobilizzato e colpito dagli agenti mentre chiedeva ripetutamente aiuto, immagini che da ore circolavano sul web e sulle principali testate e che oggi sono l’apertura di tutti i principali quotidiani”.

ANSA

“Come di consueto – si legge nella nota – il collega ha inviato il servizio in visione al responsabile di line di turno che gli ha chiesto – su indicazione della direzione – di rimuovere parte del video in cui si vedeva Fakir ormai senza vita e soprattutto cancellare l’espressione “intervento violento”. Una modifica non condivisa dal redattore, che ha chiarito di voler ritirare la firma come previsto dal contratto”.

Il cdr ha inoltre spiegato che il servizio è stato inviato alle 19.13, quindi 24 minuti prima della messa in onda del tg la cui sigla inizia alle 19.37.

Nel corso del telegiornale il servizio, che era stato annunciato dal primo titolo, “è stato fatto slittare sempre più in basso, comunicando man mano alla line di turno che “erano in corso trattative per la messa in onda”. Fino a quando, a telegiornale iniziato da ben 12 minuti, è stata consegnata alla conduttrice una breve notizia da leggere accompagnata da una parte del video”.

La scelta della direzione, prosegue il comunicato, “squalifica la credibilità e l’autorevolezza della Tgr e del Servizio Pubblico. Le immagini e le voci raccolte dal giornalista e dalla troupe regionale sono state poi utilizzate dal Tg1 per un proprio servizio, ma non è stato possibile mostrarle ai telespettatori dell’Emilia-Romagna”.

“Successivamente – aggiungono dal cdr – a fronte di nostre richieste di spiegazioni, il direttore ha motivato la mancata messa in onda del servizio riferendo che il giornalista non avesse fatto verificare il testo come previsto da ordine di servizio: il testo è stato inviato al responsabile di turno alle 19.05″.

“A nostra richiesta di spiegazioni – conclude la nota – il direttore ha contestato che nel servizio mancava la posizione della questura di Bologna. La nota stampa della Polizia è stata inviata alle 19.22 (orario incompatibile con l’inserimento nel servizio montato) e comunque poteva essere letta dalla conduttrice al termine del pezzo”.

Pd, Avs e M5s all’attacco

La vicenda è subito diventata anche un caso politico. Gli ex componenti Pd della commissione di Vigilanza Rai, come riporta Il Fatto Quotidiano, hanno annunciato di aver presentato un’interrogazione all’amministratore delegato della tv pubblica.

“Il servizio pubblico – hanno detto – ha il dovere di garantire un’informazione completa, autonoma e tempestiva, soprattutto quando i fatti riguardano vicende di evidente rilievo pubblico. Per questo chiediamo che siano accertate rapidamente le responsabilità e che venga chiarito se le procedure editoriali adottate siano state coerenti con la missione e gli obblighi del servizio pubblico“.

“La credibilità della Rai si difende assicurando trasparenza, autonomia professionale e pieno rispetto del diritto dei cittadini a essere informati”, conclude la nota.

Anche il M5s è intervenuto sul caso, parlando di “fatto grave” e di vicenda che “suscita la comprensibile rabbia dei giornalisti perché si sente tanto l’odore della censura e della volontà di nascondere una vicenda allarmante, quella del cittadino morto durante un fermo di polizia, sulla quale il centrodestra sta già sventolando una verità preconfezionata basata come sempre solo sulla propaganda, dal momento che molto deve ancora essere chiarito”.

“Anche per questo oggi alla Camera con le altre opposizioni abbiamo chiesto un’informativa del ministro Piantedosi”, aggiungono i pentastellati.

“Una cosa grave, visto che le immagini erano già diffuse sul web e pubblicate dalle principali testate nazionali. La Rai ha scelto invece di nasconderle ai telespettatori del servizio pubblico”, ha scandito il capogruppo di Avs, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.

Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna: “Preoccupazione”

Ha inoltre espresso “preoccupazione” l’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna, sottolineando che “le immagini e le testimonianze raccolte sul campo dai giornalisti rappresentano un patrimonio informativo che deve essere valutato con rigore professionale, attenzione alla completezza e rispetto delle persone coinvolte”.

“Ma non può essere sottratto al confronto pubblico senza una motivazione coerente con il ruolo del servizio pubblico e con la funzione stessa del giornalismo“, ha evidenziato l’Ordine, auspicando che “la vicenda venga chiarita attraverso un confronto trasparente”.