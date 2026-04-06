Sesso in spiaggia a Rimini all'ora di pranzo a Pasqua davanti a turisti e famiglie, coppia denunciata

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due turisti sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico, dopo aver consumato un rapporto sessuale in pieno giorno, a Pasqua, in spiaggia. L’episodio si è verificato a Rimini, nella zona del Bagno 30. La coppia, nonostante il posto fosse frequentato da altri turisti e famiglie, ha amoreggiato alla luce del sole. Qualcuno che ha assistito alla scena ha contattato la polizia. Nel giro di pochi minuti gli agenti sono arrivati sul luogo del fattaccio.

Rimini, fanno sesso in spiaggia davanti a turisti e famiglie: denunciati

Today riferisce che i due turisti stranieri protagonisti della vicenda, probabilmente americani, hanno avuto un rapporto intimo completo sull’arenile, intorno all’ora di pranzo.

Travolti dalla libido, non avrebbero fatto alcunché per sottrarsi all’attenzione delle altre persone presenti in spiaggia e nei dintorni.

ANSA

Così è scattata una segnalazione alla polizia che si è subito precipitata nella zona in cui sorge il Bagno 30. La coppia è stata identificata mentre si trovava ancora sull’arenile e poi fatta allontanare.

Le testimonianze di chi ha assistito al rapporto alla luce del sole

Secondo alcune testimonianze, i due, per diversi minuti, avrebbero amoreggiato tranquillamente senza curarsi di essere visti. Fatto ancor più grave è che l’area in cui hanno ceduto ai bollenti spiriti è spesso frequentata anche da famiglie e minori.

Dopo l’intervento degli agenti in servizio a Rimini, è scattata una denuncia a piede libero per atti osceni in luogo pubblico.

Cosa dice la legge

Per casi di questo tipo, il dispositivo all’art. 527 del codice penale recita: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000”.

Viene poi evidenziato che se l’atto è compiuto all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori può scattare anche la reclusione, da 4 mesi a 4 anni.

In altre parole, la posizione dei due turisti a livello giuridico potrebbe essere ritenuta alquanto grave e non è detto che se la cavino con una semplice multa.

Sempre Today riferisce che ci sarebbero anche dei video, realizzati da qualcuno che era presente sull’arenile, che proverebbero quanto avvenuto.