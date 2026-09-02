Sesta ondata di caldo ed estate infinita in Italia, nuova allerta sulle previsioni meteo di settembre

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il caldo sembra non essere intenzionato a lasciare l’Italia. Dopo una parentesi di maltempo che ha portato a pioggia, grandinate e disagi al Nord mentre il Sud boccheggiava, la sesta ondata di caldo bussa alla porta del Bel Paese con valori massimi destinati a superare di 8 gradi la media stagionale, col termometro che potrebbe arrivare a sfiorare i 40 gradi anche in Pianura Padana nei prossimi giorni.

Sesta ondata di caldo in arrivo

Non c’è cinque senza sei, verrebbe da dire, parlando del grande caldo che attanaglia l’Italia ormai da mesi. La sesta ondata di calore, infatti, è ormai alle porte e presenterà il conto a inizio settembre.

Nel mese in cui, di solito, l’instabilità fa da padrone, nel 2026 sarà ricordato come quello dell’ennesimo rinvio all’arrivo del fresco.

ANSA

Il caldo, infatti, continuerà a tenere compagnia (o fastidio) agli italiani, da Nord a Sud, senza esclusione di colpi.

L’estate infinita con temperature roventi

Secondo le previsioni meteo, infatti, l’anticiclone subtropicale è in rimonta e non lascia l’Italia. Anzi, torna con più forza.

Gli effetti si faranno sentire al Nord, con Milano che potrebbe toccare punte fino ai 35 gradi e la Pianura Padana rovente fino ai 40 gradi. A Roma sono previste massime tra i 35-36 gradi mentre al Sud le colonnine di mercurio sembrano destinate a mantenere alte le temperature.

Le previsioni fino al weekend

Secondo quanto riferito da 3bmeteo nelle prossime ore sono previste massime da 32-33 gradi al Nord, 34-36 gradi al Centro-Sud con valori anche superiori sulle zone interne delle isole maggiori.

Nella giornata di giovedì 3 settembre valori pressoché stazionari, se non un locale lieve calo al Sud, dove comunque si manterranno superiori alle medie.

Venerdì 4, invece, inizieranno ad aumentare le temperature, soprattutto al Centro-Nord, con punte anche di 35-36 gradi in Val Padana, ma anche sulle zone interne campane e delle isole maggiori.

Attenzione però per gli Appennini e il Tirreno che già da oggi, mercoledì 2 settembre, sono in allerta gialla per rischi idraulici, con possibili forti temporali.