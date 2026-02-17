Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 26enne originario delle Filippine è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Firenze perché ritenuto responsabile di rapina aggravata e lesioni personali ai danni di un’educatrice. I fatti sono avvenuti il 4 gennaio scorso all’interno della comunità educativa per minori Alidoro, situata a Sesto Fiorentino, in Largo Stephen Biko.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il 26enne si sarebbe introdotto nella struttura senza essere ospite. Una volta all’interno, avrebbe aggredito l’educatrice colpendola ripetutamente al volto con dei pugni, ostruendole la bocca per impedirle di chiedere aiuto e sottraendole i telefoni cellulari in suo possesso, così da evitare che potesse contattare l’esterno.

La fuga e il bottino sottratto

Prima di darsi alla fuga, l’uomo avrebbe anche prelevato una cassaforte custodita in un armadio della comunità. All’interno erano presenti denaro contante – circa 400€ – e un telefono cellulare. L’azione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stata rapida e violenta, lasciando la vittima impossibilitata a reagire o a chiedere aiuto nell’immediato.

L’indagine e l’identificazione del responsabile

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, è stata condotta dal personale della Squadra Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sesto Fiorentino. Gli agenti hanno ricostruito con precisione la dinamica dei fatti, riuscendo a identificare il presunto responsabile della rapina e dell’aggressione.

Le condizioni della vittima

A seguito dell’aggressione, l’educatrice ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni. Le ferite subite sono state valutate dai sanitari, che hanno fornito una prognosi di un mese per la completa guarigione.

Il contesto: la comunità educativa Alidoro

La comunità educativa per minori Alidoro, teatro dell’episodio, si trova a Sesto Fiorentino, in Largo Stephen Biko. Si tratta di una struttura dedicata all’accoglienza e al sostegno di minori in situazioni di difficoltà, gestita da personale specializzato e impegnata quotidianamente nella tutela dei giovani ospiti.

IPA