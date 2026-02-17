Sesto Fiorentino, irruzione in comunità: educatrice presa a pugni e cassaforte rubata, arrestato 26enne
Un 26enne filippino è stato arrestato per rapina aggravata e lesioni dopo aver aggredito un’educatrice in una comunità per minori a Sesto Fiorentino.
Un 26enne originario delle Filippine è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Firenze perché ritenuto responsabile di rapina aggravata e lesioni personali ai danni di un’educatrice. I fatti sono avvenuti il 4 gennaio scorso all’interno della comunità educativa per minori Alidoro, situata a Sesto Fiorentino, in Largo Stephen Biko.
La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il 26enne si sarebbe introdotto nella struttura senza essere ospite. Una volta all’interno, avrebbe aggredito l’educatrice colpendola ripetutamente al volto con dei pugni, ostruendole la bocca per impedirle di chiedere aiuto e sottraendole i telefoni cellulari in suo possesso, così da evitare che potesse contattare l’esterno.
La fuga e il bottino sottratto
Prima di darsi alla fuga, l’uomo avrebbe anche prelevato una cassaforte custodita in un armadio della comunità. All’interno erano presenti denaro contante – circa 400€ – e un telefono cellulare. L’azione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stata rapida e violenta, lasciando la vittima impossibilitata a reagire o a chiedere aiuto nell’immediato.
L’indagine e l’identificazione del responsabile
L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, è stata condotta dal personale della Squadra Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sesto Fiorentino. Gli agenti hanno ricostruito con precisione la dinamica dei fatti, riuscendo a identificare il presunto responsabile della rapina e dell’aggressione.
Le condizioni della vittima
A seguito dell’aggressione, l’educatrice ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni. Le ferite subite sono state valutate dai sanitari, che hanno fornito una prognosi di un mese per la completa guarigione.
Il contesto: la comunità educativa Alidoro
La comunità educativa per minori Alidoro, teatro dell’episodio, si trova a Sesto Fiorentino, in Largo Stephen Biko. Si tratta di una struttura dedicata all’accoglienza e al sostegno di minori in situazioni di difficoltà, gestita da personale specializzato e impegnata quotidianamente nella tutela dei giovani ospiti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.