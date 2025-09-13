Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un uomo di 44 anni a Milano per rapina aggravata ai danni di minimarket bengalesi: secondo la Polizia, avrebbe messo a segno quattro colpi tra agosto e settembre, utilizzando uno scooter rubato e minacciando le vittime con un coltello.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato al fermo del presunto rapinatore è scaturita da una serie di rapine avvenute a Sesto San Giovanni tra il 16 agosto e il 6 settembre. Le vittime, titolari di minimarket gestiti da cittadini bengalesi, hanno denunciato di essere stati minacciati da un uomo armato di coltello, costretti a consegnare l’incasso giornaliero sotto la minaccia dell’arma.

L’inizio delle indagini: la prima denuncia

L’attività investigativa è partita dopo la denuncia presentata dal titolare di uno dei minimarket colpiti. L’uomo ha raccontato agli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Sesto San Giovanni di essere stato avvicinato da un individuo che, armato di coltello, lo ha minacciato e si è fatto consegnare il denaro della giornata. Questo episodio ha dato il via a una serie di accertamenti e controlli da parte delle forze dell’ordine.

Lo scooter rubato e la svolta nelle indagini

Nei giorni successivi, gli investigatori hanno concentrato l’attenzione su uno scooter sospetto, risultato poi rubato a un’azienda che gestisce il servizio postale nazionale. Il mezzo era stato riverniciato con una bomboletta spray, probabilmente per renderlo irriconoscibile e sfuggire ai controlli. Gli agenti hanno organizzato servizi di osservazione mirati per individuare il responsabile dei reati.

L’inseguimento e il fermo

Lunedì scorso, 8 settembre, lo scooter è stato intercettato dagli agenti che hanno iniziato a pedinarlo. Al momento dell’intimazione dell’alt, il conducente – le cui caratteristiche fisiche corrispondevano a quelle del rapinatore descritto dalle vittime e immortalato nei video di sorveglianza – ha tentato la fuga. Ne è nato un inseguimento a velocità sostenuta, durante il quale l’uomo ha imboccato strade contromano e attraversato incroci con il semaforo rosso, mettendo a rischio la sicurezza pubblica e la propria incolumità.

La perquisizione e le prove raccolte

Una volta bloccato, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire gli abiti e il coltello utilizzati per le rapine. Gli indumenti e l’arma sono stati riconosciuti dalle vittime, che hanno identificato il 44enne anche attraverso un’individuazione fotografica. Gli elementi raccolti hanno consentito di attribuire all’uomo la responsabilità di quattro rapine aggravate, tutte commesse con modalità simili e ai danni di esercizi commerciali gestiti da cittadini stranieri.

Il profilo del sospettato

L’uomo fermato risulta essere un cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. La sua esperienza criminale e la modalità seriale delle rapine hanno reso particolarmente difficile il lavoro degli investigatori, che hanno dovuto ricostruire i suoi spostamenti e collegare i diversi episodi attraverso le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza.

