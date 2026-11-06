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Decine di immobili e altri beni sono stati sequestrati nell’indagine sulla presunta setta di Almese. Il provvedimento d’urgenza, disposto dalla Procura di Torino nei confronti del presunto guru Bruno Malatesta e di altri due indagati, punta a sottrarre al gruppo un patrimonio che gli investigatori ritengono accumulato e trasferito illegalmente.

Presunta setta di Almese: patrimonio sotto sequestro

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il Nucleo Investigativo di Torino ha ricostruito, sotto il coordinamento della Procura guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri, i profitti che sarebbero confluiti negli anni ai vertici della comunità. Gli accertamenti si sono concentrati anche sul presunto trasferimento fraudolento di valori, contestato in via provvisoria in base all’articolo 512 bis del Codice penale.

Secondo gli investigatori, dal 2018 il sedicente guru avrebbe formalmente trasferito il proprio patrimonio societario e immobiliare a prestanome e a enti terzi, conservandone però il controllo effettivo. Due dei quattro indagati risultavano intestatari formali di alcuni beni. Il principale sospettato, attualmente detenuto, avrebbe continuato a gestirli in modo occulto.

Conti, immobili e oggetti preziosi sequestrati al guru

Il decreto comprende conti correnti, carte prepagate e un fondo pensione intestati al principale indagato. Sono stati inoltre sequestrati decine di terreni e fabbricati nei comuni di La Cassa, Viù e Givoletto, in provincia di Torino, formalmente riconducibili a una società agricola legata a due stretti collaboratori del presunto maestro.

Altri immobili e disponibilità finanziarie intestati alla fondazione collegata alla comunità residenziale si trovano a Givoletto, Perlo, San Gregorio di Catania e Almese. Il sequestro riguarda anche il contenuto di una cassetta di sicurezza nella disponibilità di uno degli indagati: all’interno sono stati trovati gioielli, monete storiche e decine di orologi da taschino d’epoca.

Le donazioni e la casa rifugio

Le indagini patrimoniali hanno ricostruito un flusso di denaro che, secondo gli inquirenti, dalle vittime sarebbe arrivato al maestro e ai suoi collaboratori sotto forma di contanti, donazioni di terreni e abitazioni o cessione di oggetti preziosi. L’obiettivo di questa fase è stato mettere sotto sequestro il patrimonio trasferito per eludere la legge, senza distinguere la provenienza di ciascun bene.

Tra gli immobili sequestrati c’è anche una struttura in provincia di Cuneo che sarebbe stata destinata a centro di accoglienza o casa rifugio per donne vittime di violenza. I provvedimenti sono stati emessi durante le indagini preliminari: per le persone coinvolte resta valida la presunzione di non colpevolezza.

Carabinieri