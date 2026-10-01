Setta in Val di Susa "mascherata" con corsi di yoga, uomo arrestato per schiavitù, violenza sessuale e truffa
Operazione dei carabinieri in Bassa Val di Susa: arrestato un 59enne accusato di schiavitù, violenza sessuale e truffa tramite una setta
I Carabinieri di Torino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere contro un 59enne accusato di aver gestito una setta pseudo-spirituale in Bassa Val di Susa. L’uomo attirava persone vulnerabili proponendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale per poi segregarle in una comunità residenziale, dove si consumavano schiavitù, violenza sessuale, maltrattamenti e truffa ai danni dello Stato.
- Operazione in Val di Susa: blitz contro la setta accusata di truffa
- La trappola dei corsi di yoga
- Dalla riduzione in schiavitù alla violenza sessuale
Operazione in Val di Susa: blitz contro la setta accusata di truffa
Nelle prime ore di oggi – giovedì 1° ottobre 2026 – i Carabinieri del Comando Provinciale di Torino hanno fatto scattare l’operazione denominata “Asmodeo”, dal nome del demone della tradizione biblica.
Come riportato da Torino Cronaca, i militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto a capo di una presunta setta pseudo-spirituale individuata nella Bassa Val di Susa.
Il quadro accusatorio formulato dal Nucleo Investigativo e coordinato dalla Procura della Repubblica di Torino include reati gravissimi: riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Nell’ambito della stessa inchiesta risultano iscritte nel registro degli indagati anche altre persone.
La trappola dei corsi di yoga
Secondo la ricostruzione degli investigatori, il cinquantanovenne utilizzava come copertura attività apparentemente innocue legate al benessere e alla cura della persona, promovendo corsi di yoga, sessioni di meditazione e lezioni di difesa personale.
Attraverso queste discipline l’uomo individuava e agganciava soggetti che attraversavano momenti di profonda vulnerabilità o fragilità emotiva. Una volta conquistata la fiducia delle vittime, le convinceva a trasferirsi all’interno di una comunità residenziale da lui creata e diretta nella Bassa Val di Susa.
All’interno della struttura, isolata dal contesto sociale esterno, si consumavano sistematiche violenze fisiche e psicologiche, insieme a ripetuti abusi sessuali.
Dalla riduzione in schiavitù alla violenza sessuale
L’impianto delle accuse si fonda su precise fattispecie del codice penale. La riduzione in schiavitù, contemplata dall’articolo 600, punisce chi mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, mentre la contestazione dei maltrattamenti fa riferimento all’articolo 572, applicabile anche ai contesti di convivenza comunitaria.
Quanto accaduto mette però in evidenza anche le difficoltà giuridiche nell’affrontare le dinamiche settarie in Italia, dove dal 1981 non esiste più il reato di plagio a seguito della sentenza della Corte Costituzionale.
Le indagini proseguono per chiarire i dettagli legati alla durata delle condotte, al numero esatto delle persone coinvolte e ai contorni della truffa ai danni dello Stato.