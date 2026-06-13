Sette alpinisti morti in 24 ore, la strage delle Alpi: incidenti su Monte Bianco, Cervino e Gran Paradiso

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

L’arrivo della bella stagione ha portato sempre più persone sui sentieri escursionistici delle cime italiane. Nel giro di appena 24 ore, è una vera e propria strage quella che si è consumata sui Quattromila delle Alpi. Sono sette in totale gli alpinisti morti a seguito degli incidenti verificatesi sul Monte Bianco, sul Cervino e sul Gran Paradiso.

Tre alpinisti morti sul Gran Paradiso

Nella giornata di venerdì 12 giugno, un grave incidente si è verificato poco sotto i 4mila metri della vetta del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta.

I corpi di tre alpinisti sono stati rinvenuti senza vita sul versante Nord del massiccio, i soccorsi ipotizzano che siano scivolati.

ANSA

Le vittime, tutte trentine, sono Sergio Martinelli, economista 29enne di Trento; Maicol Zenatti, informatico di 39 anni originario di Brentonico e Antonio Sardano, 49 anni, operatore sanitario.

L’incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno, ma l’allarme è arrivato soltanto verso sera. I finanzieri del Sagf di Entrèves indagano per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

“Si presuppone che la causa sia stata una scivolata di uno dei componenti che ha trascinato anche gli altri” ha dichiarato ad ANSA Paolo Comune, la guida alpina che ha partecipato alle operazioni di recupero delle salme.

Tragedia sul Monte Bianco

Nella mattinata di sabato 13 giugno, due alpinisti stranieri sono rimasti vittima di una scarica di sassi sul Mont Maudit, nel territorio francese del massiccio del Monte Bianco.

A poche ore di differenza, poco distante, è deceduto un cittadino francese che percorreva l’itinerario alpinistico classico dello sperone della Brenva, a 4.410m di altitudine.

Assieme all’uomo c’era una donna, rimasta illesa e recuperata dall’elisoccorso alpino sulla cresta.

Sette le vittime delle Alpi

Quasi in contemporanea a quella del Monte Bianco, un’altra tragedia si è consumata sul Cervino, lungo la via normale italiana del Pic Tyndall che conduce alla vetta della Grande Becca.

Uno scalatore francese è improvvisamente precipitato per cause ancora da accertarsi, di fronte agli occhi del compagno di salita che lo attendeva nel rifugio Capanna Carrel.

Il corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri dell’Air Zermatt e trasportato ad Aosta in raccordo con il soccorso alpino valdostano.

I finanzieri del Sagf di Breuil-Cervinia stanno svolgendo i doverosi accertamenti.

Più di 500 incidenti in montagna nel 2025

Nel 2025, sono state 13.037 le missioni di soccorso, con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente.

I morti in montagna hanno raggiunto quota 528, pari al più 13% rispetto al 2024. I feriti sono stati 9.624.

Si tratta, riporta il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, del bilancio peggiore di sempre e che continua ad aggravarsi di anno in anno.

Il 45% si verifica per caduta o scivolata, il 14,1% per un malore e l’8,1% per incapacità durante l’attività.