Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sono scattati sette arresti per furti e rapine nelle ultime ore a Roma. I borseggiatori sono stati individuati e fermati in flagranza mentre agivano sulle banchine della metropolitana e a bordo dei mezzi pubblici di superficie. L’operazione è stata resa possibile dalla collaborazione tra il nucleo PolMetro e il personale dell’azienda di trasporto pubblico Atac, anche grazie al supporto delle tecnologie di videosorveglianza.

Sette arresti in poche ore: la fonte della notizia

Come riferito dalla Polizia di Stato, nelle ultime ore gli agenti hanno smantellato un vero e proprio repertorio di espedienti messi in atto dai borseggiatori per schermare i borseggi e agire indisturbati tra le banchine della metropolitana e sui mezzi pubblici di superficie.

I sette pickpockets arrestati sono stati sorpresi mentre utilizzavano una serie di accessori comuni, trasformati in strumenti per coprire i loro movimenti. Tra questi, fogli di carta usati come “sipari” per sottrarre smartphone, zaini impiegati come paravento per nascondere le mani durante il furto, e persino indumenti intimi adattati a nascondigli per la refurtiva. Questi stratagemmi hanno permesso ai borseggiatori di agire con rapidità e discrezione, ma non sono bastati a eludere la sorveglianza degli agenti.

Il primo intervento: furto sventato in via del Tritone

Il primo episodio si è verificato a Roma, in via del Tritone, nei pressi della fermata metropolitana “Barberini”. All’interno di un fast food, un giovane di origini rumene si è avvicinato a una famiglia di turisti con la scusa di chiedere denaro. Approfittando di un momento di distrazione, ha utilizzato un foglio di carta come diversivo, appoggiandolo su un cellulare lasciato sul tavolo per coprire il gesto con cui si è impossessato del dispositivo. Tuttavia, la sua fuga verso l’uscita, in direzione della piazza, è stata notata dagli agenti, che sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo per rapina.

Furto aggravato e ricettazione a bordo di un autobus

Poco dopo, su un autobus, un altro borseggiatore ha tentato di mettere a segno un colpo utilizzando uno zaino voluminoso come barriera visiva. La vittima, però, ha reagito prontamente, interrompendo la scena sul nascere. L’uomo, nel tentativo di disfarsi di uno smartphone probabilmente rubato, ha cercato di nasconderlo tra il marciapiede e il gradino del mezzo. Gli agenti del nucleo PolMetro hanno notato il gesto e lo hanno arrestato per furto aggravato, denunciandolo anche per ricettazione.

Colpo sventato a Fontana di Trevi: nascondiglio sartoriale

Una tecnica simile è stata osservata a Fontana di Trevi, dove una giovane di origini croate ha utilizzato un borsone come paravento per avvicinare una famiglia di turisti. Dopo aver sottratto monete in diverse valute, la donna ha cercato di nascondere il bottino in un vano ricavato tra gli indumenti intimi, nel tentativo di allontanarsi senza destare sospetti. Gli agenti, che hanno assistito all’intera scena, sono intervenuti tempestivamente, bloccandola e arrestandola in flagranza di furto.

Ultimi quattro arresti tra largo di Torre Argentina e il Colosseo

Gli ultimi quattro borseggiatori sono stati fermati tra largo di Torre Argentina e il Colosseo. In largo di Torre Argentina, un uomo ha approfittato della folla su un autobus per sfilare uno smartphone dallo zaino di un’anziana, ma è stato scoperto e ha tentato di restituire il telefono lasciandolo cadere all’interno dello zaino.

Nei pressi di Cavour, due giovani hanno rotto la catena di una bicicletta dal valore di circa 1.000 euro, abbandonandola durante la fuga alla vista degli agenti. Al Colosseo, invece, un ventiseienne ha sottratto la borsa a due turiste impegnate a scattare fotografie, cercando poi di disfarsene per far perdere le proprie tracce. In tutti i casi, il tentativo di liberarsi della refurtiva non è bastato a evitare l’arresto. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria.

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