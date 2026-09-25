Sette cani di razza setter trovati morti in un'auto lungo l'autostrada del Brennero, soffocati nel bagagliaio

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Orrore a Campo di Trens (Bolzano). Sette cani di razza setter sono stati trovati morti all’interno di un’auto in sosta lungo la A22 Autostrada del Brennero, nell’area di servizio Trens Est in direzione della carreggiata nord. A segnalare la presenza degli animali morti è stato un automobilista che aveva notato uno degli animali privo di vita all’interno dell’abitacolo. Quando gli agenti della polizia stradale di Vipiteno sono intervenuti, hanno scoperto che il veicolo trasportava sette esemplari stipati in quattro box nel bagagliaio, con indumenti disposti in modo tale da occludere ogni sfiato d’aria per gli animali.

L’orrore scoperto a Campo di Trens

I fatti risalgono a venerdì 25 settembre. Come ricostruisce Il Dolomiti, un avventore dell’area di sosta di Trens Est, lungo la carreggiata nord dell’A22 Autostrada del Brennero, nell’area di Campo di Trens (Bolzano), ha notato un cane deceduto all’interno di un’auto.

L’uomo ha prontamente chiamato i soccorsi. Sul luogo sono arrivati gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Vipiteno, che hanno immediatamente controllato l’autovettura segnalata.

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Al suo interno hanno trovato i sette poveri animali stipati in quattro box, disposti con effetti personali che coprivano le bocche d’aria e gli sportelli rivolti all’apertura del bagagliaio, con poco spazio e poche possibilità di respirare.

Uno dei sette animali era ancora vivo, e alcuni presenti hanno tentato disperatamente di rianimarlo. Purtroppo, anche per quest’ultimo le speranze sono state vane.

I sette cani erano diretti in Lapponia

Gli agenti hanno dunque incalzato gli occupanti del veicolo, che hanno spiegato che quei cani erano diretti in Lapponia per una battuta di caccia.

Tutti gli esemplari erano provvisti di passaporto europeo per cani, dotati di microchip e sono risultati in regola con le vaccinazioni previste. Non è dato sapere, per il momento, quale fosse la loro età.

Il sequestro del veicolo e il provvedimento

Durante l’intervento, gli agenti della polizia stradale di Vipiteno hanno comunicato con l’autorità giudiziaria. Poi hanno concluso il sequestro del veicolo, all’interno del quale erano presenti anche armi da caccia e munizioni, anch’esse sequestrate.

Le forze dell’ordine hanno inoltre sequestrato le salme degli animali deceduti. La posizione degli occupanti del veicolo è ora al vaglio delle autorità, che sono già al lavoro per capire cosa abbia portato alla morte i sette esemplari di razza setter.

Cosa dice il codice penale sul maltrattamento di animali

Il codice penale dispone i provvedimenti contro i maltrattamenti sugli animali nell’articolo 544-ter. Nel testo si legge:

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena viene applicata “a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi”. Infine, “la pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell’animale“.

Infine la riforma di Michela Brambilla del 2025 introduce pene più severe per i reati contro gli animali: aumentano reclusione e multe per uccisione, maltrattamento, combattimenti e traffico di cuccioli. Sono inoltre previste sanzioni per l’abbandono su strada con sospensione della patente, oltre ad aggravanti se i fatti coinvolgono più animali, minori o diffusioni via web.