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Un uomo di 67 anni è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile di una serie di furti e tentati furti aggravati, oltre che del porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. I reati contestati all’indagato sarebbero stati compiuti tra Cesenatico e Gambettola, in un arco temporale proseguito fino allo scorso mese di settembre.

67enne arrestato a Cesenatico

Come anticipato, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesenatico (Forlì-Cesena) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Forlì.

Il provvedimento è arrivato al termine di indagini svolte dai carabinieri sotto la direzione della Procura della Repubblica di Forlì, che ha presentato al giudice gli elementi raccolti.

Almeno 7 colpi messi a segno tra Cesenatico e Gambettola

Gli investigatori hanno ricostruito 7 episodi. Dopo aver forzato gli accessi, il presunto responsabile avrebbe sottratto cavi, grondaie e barre di rame da aziende e attività commerciali, cabine elettriche e da una parrocchia nella periferia di Cesenatico.

Per trasportare la merce avrebbe utilizzato, di volta in volta, veicoli reperiti sul posto. In due occasioni sarebbero state portate via anche derrate alimentari custodite nei magazzini delle attività, per un valore di diverse migliaia di euro.

Le indagini e le aggravanti

L’analisi delle telecamere della zona e il confronto delle testimonianze raccolte, scrivono Cesena Today e La Voce di Cesenatico, hanno fornito riscontri che hanno permesso di individuare e denunciare più volte il presunto autore, identificato nel 67enne.

Tra le aggravanti contestate figurano la violenza e il danneggiamento di impianti destinati a un pubblico servizio: due furti, infatti, hanno interessato cabine pubbliche e cavi per la distribuzione dell’energia elettrica.

Il gip ha ritenuto grave il quadro indiziario e ha accolto le risultanze investigative illustrate dalla Procura, disponendo la custodia cautelare in carcere.

IPA