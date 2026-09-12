Sette navi da guerra russe a sud della Sicilia cariche di corazzati, aerei italiani decollati in risposta

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un gruppo di sette navi da guerra russe, alcune con a bordo mezzi corazzati, hanno attraversato il Canale di Sicilia, il tratto di mare che separa l’isola dalla Tunisia. Le imbarcazioni sono state individuate dall’esercito e un aereo di ricognizione le ha seguite nella loro rotta verso est. Si stavano probabilmente dirigendo a Tartus, in Siria o a Tobruk, in Libia.

Navi da guerra russe a sud dell’Italia: cosa succede

Lo scorso 10 agosto una piccola flotta di 7 navi da guerra russe, per lo più logistiche, accompagnate da una nave da sbarco, ha attraversato il Canale di Sicilia avvicinandosi molto alle acque territoriali italiane.

Le navi avevano a bordo anche mezzi corazzati per il trasporto della fanteria, stando alle informazioni ottenute attraverso foto satellitari dai progetti di Osint (Open Source Intelligence) insiderGeo e Sonarrow Osint.

ANSA

Si trattava di una presenza militare abbastanza significativa da attirare le attenzioni delle autorità italiane, che hanno immediatamente reagito.

La risposta italiana e la rotta delle navi russe

Dalla base di Sigonella, in Sicilia, si è alzato in volo un aereo P-72A, un mezzo da ricognizione in grado di volare anche per lunghe percorrenze a bassa quota e individuare in particolare navi sospette.

L’aereo ha rapidamente raggiunto la flotta di navi russe e ha compiuto alcuni sorvoli per verificare che le informazioni a disposizione delle autorità fossero corrette.

La flotta, che era partita dall’exclave russa di Kalinkngrad ad agosto, si è quindi allontanata dalle coste italiane, proseguendo il suo viaggio verso Est, probabilmente verso la Siria o la Libia.

Perché navi da guerra russe vanno in Siria e in Libia

Le due principali ipotesi sulla direzione delle navi russe provengono sia dalla loro rotta, sia dagli interessi di Mosca nel Mediterraneo.

In Libia, la flotta potrebbe dirigersi a Tobruk, sede del regime che controlla la parte orientale del Paese che ha buoni rapporti con la Russia.

In Siria, invece, c’è la base di Tartus, centro della presenza russa nel Paese sotto Assad, passato ora verso una gestione più condivisa con il nuovo regime siriano che ha deposto il dittatore.