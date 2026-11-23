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Sette giovani serpenti sono stati trovati in gravi condizioni in un pacco postale a Napoli. Gli animali, in ipotermia, sono stati sequestrati e affidati a un centro di recupero; per la spedizione è stata contestata a ignoti l’ipotesi di maltrattamento di animali. I rettili sono stati individuati nell’Ufficio Smistamento Postale del capoluogo campano.

Napoli: il ritrovamento dei serpenti nell’ufficio di smistamento posale

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo CITES sono intervenuti nell’Ufficio Smistamento Postale del capoluogo dopo una segnalazione sulla presenza di rettili in un collo. Durante l’ispezione hanno trovato sette esemplari molto giovani di Pantherophis guttatus, conosciuti come serpenti del grano. Gli animali erano senza sistemi di identificazione o marcatura ed erano stati preparati per il trasporto attraverso il servizio postale ordinario, modalità ritenuta incompatibile con le necessità della specie.

La spedizione li ha esposti a condizioni ambientali e termiche inadeguate e i serpenti hanno manifestato una grave ipotermia. L’intervento tempestivo del personale medico-veterinario ha permesso il ricovero al centro CRAS-ASLNA1, dove hanno ricevuto cure e sono stati sottoposti a stabilizzazione termica. Gli esemplari sono stati sequestrati penalmente e affidati in custodia giudiziaria alla stessa struttura.

Indagini sul mittente

Il serpente del grano è un colubride non velenoso originario del Nord America, innocuo per l’uomo e caratterizzato generalmente da una livrea arancione con macchie rosse o marroni bordate di nero. La specie è di libera vendita e non è soggetta alle restrizioni della Convenzione di Washington, ma il trasporto e la detenzione devono rispettare le norme a tutela della salute e del benessere degli animali.

I Carabinieri hanno deferito all’Autorità giudiziaria ignoti per le ipotesi previste dall’articolo 727, comma 2, relativo alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e fonte di gravi sofferenze, e dall’articolo 544-ter del Codice penale, che disciplina il maltrattamento. La polizia giudiziaria sta svolgendo accertamenti per risalire al mittente, al destinatario e ai responsabili della spedizione illecita a Napoli.