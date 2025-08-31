Settembre mese nero per gli scioperi, caos trasporti il 4 e il 5: a rischio treni, mezzi e aerei

Sarà un mese nero quello di settembre sul fronte scioperi dei trasporti. Sono 66 quelli già indetti nei prossimi 30 giorni – 14 di questi sono anche nazionali – che metteranno a dura prova i viaggiatori al rientro dalle ferie estive. Date X sono il 4 e il 5, quand’è previsto uno sciopero dei treni, e il 6 e 26 per uno stop agli aerei.

Settembre mese nero per i trasporti

Il mese di settembre sarà caratterizzato da numerosi scioperi che segneranno il mese in cui la gran parte di italiani tornerà dalle vacanze e riprenderà lavoro e spostamenti quotidiani.

Saranno diverse le agitazioni soprattutto nel settore dei trasporti che promettono di procurare disagi ai tanti che si metteranno in viaggio e useranno treni, mezzi e aerei per spostarsi.

IPA

Viaggiatori in attesa in stazione a Milano

Sciopero dei treni

Sono 66 gli scioperi indetti per il mese di settembre, di cui 14 nazionali. Il primo è previsto per il 4 settembre con una protesta nazionale che, tra le ore 21 del 4 e le 18 del 5, vedrà fermarsi i lavoratori delle aziende che svolgono attività ferroviaria (trasporto merci, Tpl, trasporto ferroviario) dalle 10 alle 18.

Lo sciopero dei trasporti proseguirà fino al 5 settembre.

Fs e Italo fanno comunque sapere che garantiranno il funzionamento di treni a media e lunga percorrenza.

Sciopero degli aerei

Il 6 e il 26 settembre si fermano invece gli aerei mentre il trasporto pubblico locale incrocia le braccia il 4 e il 5, l’8 e il 15. L’Atac a Roma invece ha preannunciato degli scioperi il 4 settembre e il 18.

Nel primo sciopero – quello del 6 – si fermano i lavoratori Easyjet, di WizzAir e di Volotea.

Per il secondo invece – del 26 settembre – è preannunciato lo sciopero nazionale del comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti dalle ore 00,00 alle ore 23.59.