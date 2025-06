Settimana corta per i deputati ma non per gli altri lavoratori, la doppia mossa del Governo è già un caso

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, ha proposto, nel corso della riunione dei capigruppo alla Camera, di anticipare al giovedì pomeriggio le interpellanze parlamentari fissate per il venerdì mattina. La settimana lavorativa a Montecitorio si chiuderebbe così con un giorno d’anticipo per i deputati. La proposta arriva dopo il no del Governo alla settimana corta per i lavoratori.

La proposta del ministro Ciriani

Nel corso della riunione dei capigruppo alla Camera di mercoledì 25 giugno, Luca Ciriani ha proposto una modifica alle modalità di lavoro dei deputati.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento ha sottoposto ai colleghi “l’ipotesi di spostare al giovedì le interpellanze”.

ANSA Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani

Così motiva la proposta il ministro meloniano: “È difficile garantire il venerdì la presenza di ministri e sottosegretari”.

In effetti, il venerdì mattina spesso l’aula è semideserta. Fu per questo che, nel 2008, l’allora presidente della Camera Gianfranco Fini fissò le interpellanze al venerdì.

“I parlamentari lavorino di più” era la posizione del ministro berlusconiano, che oggi non sembra più essere in voga.

La reazione dei deputati

“La questione di spostare le interpellanze dal venerdì mattina al giovedì pomeriggio è stata posta dal ministro Ciriani, ma nessuno dei gruppi si è espresso, se ne riparlerà”.

Questo il commento ai microfoni di Repubblica del delegato d’aula di Forza Italia Alessandro Battilocchio.

“Valuteremo in seguito” glissa il presidente della Camera Lorenzo Fontana, esponente della Lega.

No alla settimana corta per i lavoratori

Poco tempo prima della proposta di Ciriani, la commissione Bilancio aveva bocciato la proposta di legge per introdurre la settimana lavorativa ridotta, a parità di salario, per tutti i lavoratori.

La proposta di legge era stata presentata da M5S, Pd e AVS e respinta dalla maggioranza.

La motivazione riguarda un possibile impatto economico eccessivo della riforma sul bilancio pubblico.

“Motivazioni false” per il capogruppo dem in commissione Lavoro, Arturo Scotto: “Evidente che non hanno nemmeno letto gli articoli”.

La proposta aveva l’obiettivo di favorire l’equilibrio tra vita privata e lavorativa e aumentare il benessere dei lavoratori.

Secondo la Ragioneria di Stato, comporterebbe un aumento dei costi causa di nuove assunzioni e straordinari necessari a compensare le ore non lavorate.