Un arresto a Settimo Torinese, dove un giovane di 22 anni è stato fermato in flagranza di spaccio all’interno del suo appartamento, dove sono state trovate una serra artigianale e diversi tipi di droga. La compagna, di 23 anni, è stata denunciata a piede libero per lo stesso reato.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è stato portato a termine dai militari della Stazione di Fiano Torinese, con il supporto dei colleghi della Tenenza di Settimo Torinese. L’operazione ha avuto luogo in un appartamento situato proprio a Settimo Torinese, dove i militari hanno sorpreso il giovane mentre si dedicava all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

La scoperta della serra domestica e delle sostanze stupefacenti

Durante la perquisizione dell’abitazione, i Carabinieri hanno scoperto che il ragazzo aveva allestito una piccola serra nel tinello della cucina. L’ambiente era dotato di termoventilatore e illuminazione artificiale, elementi che permettevano la coltivazione di piante di cannabis. All’interno della serra sono state trovate sei piante di cannabis, ciascuna alta 180 cm, complete di infiorescenze.

Oltre alle piante, i militari hanno rinvenuto 230 grammi di marijuana e semi della stessa sostanza, più di 100 grammi tra olio di hashish e hashish, 3 grammi di ketamina, 1 grammo di cocaina e tre vaschette per alimenti contenenti funghi allucinogeni del tipo “psilocibina”, tutte etichettate.

Il sequestro e le accuse

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro di tutta la sostanza stupefacente rinvenuta, insieme a un bilancino di precisione e a 800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato, mentre la compagna è stata denunciata a piede libero per la stessa fattispecie.

