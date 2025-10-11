Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione illegale di arma e munizioni a Sezze nella giornata di ieri. Un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza di reato dopo aver tentato di sfuggire a un controllo di routine. L’intervento è stato eseguito durante un servizio di pattugliamento del territorio, quando i militari hanno notato il comportamento sospetto del soggetto e hanno deciso di approfondire le verifiche. L’uomo, nel tentativo di eludere il controllo, si è dato alla fuga ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento a piedi nei pressi della sua abitazione. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di un’arma con matricola abrasa e diverse munizioni, alcune delle quali da guerra.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati legati alla detenzione illegale di armi e alla sicurezza pubblica. I militari della Stazione di Sezze hanno individuato l’uomo mentre si aggirava a piedi in una zona del paese, insospettiti dal suo atteggiamento.

L’inseguimento e l’arresto

Quando i Carabinieri hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito, l’uomo ha tentato di sottrarsi dandosi alla fuga. L’inseguimento si è concluso poco dopo, quando i militari sono riusciti a bloccarlo nelle pertinenze della sua abitazione. Durante le fasi concitate dell’arresto, l’indagato ha rivolto minacce agli operanti, aggravando così la sua posizione con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale.

La perquisizione e il sequestro delle armi

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire una pistola calibro 22 con la matricola abrasa, segno evidente della sua provenienza illecita. I Carabinieri hanno quindi esteso la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo, dove sono stati trovati ulteriori elementi riconducibili alla detenzione illegale di munizioni. In particolare, sono stati sequestrati una slitta per fucile, una cartuccia calibro 12 a pallini, una cartuccia calibro 12,7, un’ogiva calibro 5.56 e due bossoli rispettivamente calibro 12.7 e 5.56. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

Le accuse e la posizione dell’arrestato

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso la Casa Circondariale di Latina, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Le accuse a suo carico comprendono detenzione illegale di arma, detenzione illegale di munizioni – anche da guerra – oltre a minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. Dopo le formalità di rito, il soggetto è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le successive fasi del procedimento penale.

IPA