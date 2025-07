Sfida tra Sinner e Alcaraz a Wimbledon, mamma Siglinde e papà Hanspeter separati in tribuna e lei è virale

Durante la super finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sul centrale di Wimbledon, i genitori del numero 1 del tennis sono seduti distanti. Intanto l’espressione di preoccupazione di mamma Siglinde, ripresa dalle Tv, sta facendo il giro dei social con molti utenti che sostengono e si immedesimano nell’emozione della madre del campione.

Perché i genitori sono seduti lontani

La mamma di Jannik Sinner, Siglinde, è seduta in tribuna a Wimbledon e non è accanto al marito.

Papà Hanspeter si trova infatti nell’angolo di Jannik per assistere alla finalissima del figlio contro lo spagnolo Alcarez.

Getty Images

Jannik Sinner durante la finale a Wimbledon

Durante il match, i due sono stati più volte inquadrati con la madre che non ha nascosto la sua preoccupazione e il padre che più volte ha esultato ai colpi vincenti del figlio. La coppia ha anche un altro figlio, Mark, al quale il campione di tennis è legatissimo

La mamma di Sinner diventata virale

Ad attirare l’attenzione degli spettatori è stata proprio l’espressione di Siglinde, fan numero 1 del campione ma anche mamma, che le telecamere hanno ripreso più volte.

La donna ha il volto serio e preoccupato e le immagini stanno rimbalzando sui social con moltissimi altri fan che s’immedesimano nello stato d’animo di Siglinde.

C’è chi scrive “siamo tutti pronti a soffrire con te” e altri che la considerano “la nostra rappresentante, la persona più importante che abbiamo in Italia”.

In generale i fan si sentono “tutti Siglinde”.

Le reazioni di Siglinde durante i match di Jannik Sinner

Le reazioni di Siglinde durante le partite del figlio sono ormai note. La mamma del campione sembra soffrire moltissimo durante i match più importanti.

Negli ultimi Internazionali, probabilmente per la troppa ansia, è arrivata ad abbandonare la tribuna del Centrale durante la partita con Tommy Paul, non cominciata nel modo migliore per il figlio.

“Sono uscita, mi faccio un giro qui attorno e aspetto che finisca la partita. Non seguo mai le gare di Jannik tutte intere dal vivo, succede raramente. Preferisco stare davanti alla tv. Solo a Torino sono riuscita a vedere la finale e un po’ qualcosa dei turni precedenti. Mio marito è rimasto, lui non si fa mai problemi”, aveva spiegato Siglinde.