Sfilano il portafoglio a un anziano di 87 anni al supermercato a Bologna e usano la carta: prese 2 donne

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una si avvicinava di continuo fingendo di guardare gli scaffali, l’altra le copriva le spalle. Così, secondo la Polizia, due donne di 54 e 32 anni hanno sfilato il portafoglio a un anziano di 87 anni mentre faceva la spesa in un supermercato di Bologna, per poi usare la sua carta nei negozi della città. Ora per la più grande sono scattati gli arresti domiciliari, per l’altra l’obbligo di firma.

Furto al supermercato di Bologna, il portafoglio sfilato all’87enne

Come riporta la Polizia di Stato, il furto risale al 4 luglio.

Nel portafoglio l’anziano aveva documenti, una carta di pagamento e circa 500 euro in contanti.

Dalle immagini delle telecamere, secondo gli investigatori, le due donne sono entrate insieme e hanno individuato l’uomo tra le corsie.

Una gli si è avvicinata più volte, cercando di raggiungere il borsello che portava a tracolla, mentre l’altra controllava gli altri clienti e copriva la visuale.

Dopo alcuni tentativi il portafoglio è stato preso e passato subito alla complice, che lo ha nascosto nella sua borsa, mentre l’anziano continuava la spesa senza accorgersi di nulla.

La carta usata nei negozi e le telecamere

Con la carta rubata sono stati fatti 4 pagamenti in esercizi commerciali della città, per un totale di 133 euro.

Incrociando gli orari delle transazioni con i filmati dei negozi e del supermercato, la Squadra Mobile ha ricostruito i movimenti delle due donne e i ruoli di ciascuna.

Arresti domiciliari e obbligo di firma: le misure del gip

Il 13 ottobre gli agenti hanno eseguito l’ordinanza del gip di Bologna, che contesta alle due il furto aggravato e l’indebito utilizzo della carta.

La 54enne, già sottoposta da aprile all’obbligo di dimora per fatti simili, è finita ai domiciliari.

Per la 32enne è stato invece disposto l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.

IPA