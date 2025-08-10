Sfilata di burkini a Marina di Carrara, la Lega attacca gli organizzatori: "Sottomissione delle donne"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Si è tenuta a Marina di Carrara una sfilata di burkini, il costume da bagno che copre interamente il corpo, utilizzato anche dalle donne musulmana. Il segretario provinciale della Lega e un’europarlamentare sempre del Carroccio hanno duramente criticato gli organizzatori, definendo l’indumento: “Simbolo di sottomissione”.

La sfilata di burkini

A Marina di Carrara, nell’ambito del Festival Terànga, si è tenuta una sfilata di burkini. Le modelle hanno indossato il costume da bagno quasi sempre femminile che copre interamente il corpo, capelli inclusi, lasciando scoperto solo il volto.

La sfilata è stata organizzata in ambito cattolico dall’associazione di volontariato Casa di Betania e dall’ufficio diocesano Migrantes, tra il 2 e il 3 agosto scorsi, durante una rassegna per l’accoglienza.

ANSA Una modella sfila in burkini in passerella nel 2016

Le stesse organizzazioni avevano già curato, nel 2018, una sfilata di “modest fashion“, mostrando gli abiti della stilista Hind Lafram. L’evento in questione si ispirava proprio a questa esperienza passata.

Le critiche della Lega

Alcuni esponenti della Lega hanno duramente criticato l’evento. Una nota congiunta del segretario provinciale della Lega Andrea Tosi e dell’europarlamentare toscana Susanna Ceccardi recita:

In Italia la donna è libera e deve restarlo. Non si tratta di un semplice costume, ma di un indumento che in molte parti del mondo è imposto come segno di sottomissione.

La nota poi continua: “Il burkini non è moda, come qualcuno vorrebbe far credere, ma il manifesto di un’idea di società in cui la donna è nascosta e subordinata”.

La risposta degli organizzatori

Gli organizzatori dell’evento hanno subito risposto alle critiche della Lega, sottolineando come l’evento non sia appunto nuovo, ma si ispiri a un’altra sfilata molto simile già fatta in passato nello stesso contesto. Sara Vatteroni, di Casa di Betania, ha dichiarato:

Mi sembra si pecchi di provincialismo, è adottato in tante spiagge. Senza dimenticare che si tratta di un tipo di abbigliamento utilizzato anche dalle donne ebree ortodosse e dalle mormone cristiane.

Vatteroni ha poi ricordato che, in alcuni casi molto specifici, indumenti da bagno integrali vengono indossati anche da persone che, per motivi di salute, non possono esporre la propria pelle al sole.