Due droni non autorizzati sono stati intercettati e neutralizzati dalla Polizia di Stato durante la serata del 14 luglio 2025 a Roma, in occasione della sfilata di Dolce & Gabbana e del ricevimento presso Palazzo Farnese. Gli eventi, che hanno richiamato l’attenzione di numerosi ospiti e cittadini, sono stati protetti da un imponente dispositivo di sicurezza, reso ancora più efficace grazie all’impiego del nuovo sistema antidrone in dotazione alla Questura capitolina.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la serata del 14 luglio 2025 ha visto la città di Roma al centro di importanti misure di sicurezza, in particolare nelle aree interessate dalla sfilata di Dolce & Gabbana e dal ricevimento ufficiale presso Palazzo Farnese. La presenza di personalità di spicco e la rilevanza internazionale degli eventi hanno richiesto un rafforzamento dei controlli, sia a terra che nei cieli della Capitale.

Un dispositivo di sicurezza senza precedenti

Per garantire la massima tutela dell’ordine pubblico, la Questura di Roma ha schierato numerosi contingenti della forza pubblica e diversi equipaggi, impegnati in un presidio serrato delle zone coinvolte. A queste misure si è aggiunto il nuovo dispositivo antidrone, affidato a personale specializzato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Questo strumento, denominato CUAS (Counter Unnamed Aircraft System), è stato recentemente introdotto nell’ambito di un progetto della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, proprio per rispondere alla crescente diffusione di droni nei cieli della città.

Il ruolo del sistema antidrone

Il sistema CUAS, operativo da poche settimane presso la Questura di Roma, ha permesso di monitorare costantemente lo spazio aereo sopra le aree degli eventi. I radar, posizionati in punti strategici, hanno rilevato due tracce di velivoli non autorizzati nelle ore precedenti l’inizio delle manifestazioni. L’intervento tempestivo degli specialisti ha consentito di indurre l’atterraggio forzoso dei droni, neutralizzando così ogni potenziale rischio per la sicurezza pubblica.

Le operazioni di intercettazione

Nel primo caso, il pilota del drone è stato individuato nei pressi del Teatro Valle. Gli agenti lo hanno identificato e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le sue intenzioni e verificare eventuali responsabilità. Nel secondo episodio, invece, le forze dell’ordine sono intervenute nella zona dei Fori Imperiali, dove il drone è stato intercettato e si stanno svolgendo le ricerche per rintracciare il pilota responsabile dell’intrusione.

Un fenomeno in crescita

L’utilizzo di droni nei cieli della Capitale è ormai diventato una consuetudine quotidiana, soprattutto in occasione di eventi di grande richiamo mediatico e istituzionale. Proprio per questo motivo, la Direzione Centrale Anticrimine ha deciso di dotare la Questura di Roma di strumenti tecnologici all’avanguardia, in grado di prevenire e contrastare efficacemente ogni possibile minaccia proveniente dall’alto. Il sistema CUAS rappresenta una risposta concreta a questa nuova sfida per la sicurezza urbana.

La collaborazione tra forze dell’ordine e tecnologia

L’episodio della serata del 14 luglio 2025 dimostra come la sinergia tra personale altamente qualificato e tecnologie di ultima generazione possa fare la differenza nella gestione dell’ordine pubblico. Gli specialisti della Polizia di Stato, grazie all’addestramento specifico e all’esperienza maturata sul campo, hanno saputo utilizzare al meglio il sistema antidrone, garantendo la sicurezza di tutti i presenti agli eventi.

Le indagini in corso

Per quanto riguarda il pilota identificato nei pressi del Teatro Valle, sono in corso approfondimenti per accertare se il suo comportamento possa configurare un reato o se si sia trattato di una semplice imprudenza. Nel frattempo, proseguono le ricerche nella zona dei Fori Imperiali per individuare il secondo responsabile. La Polizia di Stato ha ribadito l’importanza del rispetto delle normative vigenti in materia di utilizzo dei droni, soprattutto in contesti sensibili come quelli di grandi eventi pubblici.

La risposta delle istituzioni

Le autorità hanno sottolineato come l’adozione di strumenti come il CUAS sia fondamentale per prevenire episodi che possano mettere a rischio la sicurezza di cittadini e ospiti. La collaborazione tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine e l’impiego di tecnologie avanzate rappresentano un modello da seguire anche in vista di futuri appuntamenti di rilievo nella Capitale.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella serata del Roma ha dimostrato l’efficacia delle nuove strategie di controllo del territorio e la capacità di rispondere prontamente a situazioni potenzialmente pericolose. Grazie all’intervento degli specialisti e all’utilizzo del sistema antidrone, è stato possibile garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi di Dolce & Gabbana e del ricevimento a Palazzo Farnese, tutelando l’incolumità di tutti i partecipanti e confermando l’impegno costante delle forze dell’ordine nella difesa dell’ordine pubblico.

