Sfogo della mamma di Noemi Impellizzeri e l'accusa: "I soldi li aveva, forse qualcuno ne aveva bisogno?"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo la tumulazione della figlia, la mamma di Noemi Impellizzeri si è lasciata andare a uno sfogo in tv: la donna ha respinto le insinuazioni sulla giovane, rivendicando entrate documentate e invitando gli inquirenti a verificare le fonti di reddito di chi le stava intorno. Intanto i Ris di Messina analizzano sangue e tracce genetiche trovate nella casa di Riposto.

Noemi Impellizzeri, sfogo della mamma

Sara, la mamma di Noemi Impellizzeri, ha parlato a “Dentro la notizia” per respingere quello che vive come un attacco alla memoria della figlia. Troppo provata per raggiungere Catania, dove il reparto di medicina legale del Policlinico stava eseguendo l’esame macroscopico legato all’autopsia di agosto, la donna ha scelto di intervenire in collegamento con lo studio.

Il cuore dello sfogo è il denaro. Dopo le voci su una vita sentimentale affollata, ora si direbbe che la giovane fosse in ristrettezze economiche. Un testimone avrebbe raccontato che Noemi gli offriva 20 euro per trovarle clienti per dei massaggi. Sara ha sostenuto di non conoscerlo e di dubitare della sua attendibilità.

“Noemi aveva delle entrate ogni mese fisse che le consentivano di vivere bene” ha affermato la donna. Quei documenti, ha spiegato, sarebbero già in mano agli investigatori, che avrebbero visto anche un accredito arrivato il 27 e poi tornato indietro.

Da qui il ribaltamento della prospettiva: “Avevano bisogno dei soldi di Noemi e io questo dico, andate a vedere che lavoro facevano, che proventi hanno”. E ancora: “Io sono parte lesa e non devo dare spiegazioni”.

Tony Proietto, l’unico indagato

Al centro dell’inchiesta c’è Tony Proietto, unico indagato, che nega ogni responsabilità e resta innocente fino a sentenza definitiva. Secondo Sara, i vicini lo avrebbero visto in quella casa giorno e notte, tanto che da circa due mesi vi abitava stabilmente.

Proietto avrebbe avuto dimestichezza, dunque, con ingressi, uscite e telecamere esterne. Ma ipotizzare un piano, ha precisato la mamma, “tocca agli inquirenti”. La madre ha sostenuto la tesi di femminicidio: a suo avviso la loro relazione risaliva a gennaio, dopo 13 anni di frequentazione. Lui l’avrebbe anche ammessa, e lei aveva notato i segnali.

Proietto ha spiegato di non aver chiamato il 118 per una promessa fatta a Noemi e di aver provato a far arrivare i familiari. Ha detto di non aver visto solventi, fumo o fiamme, e di contare sui telefoni come garanzia del suo alibi.

Le ultime sul caso

Il 30 settembre i Ris di Messina sono tornati per quasi dieci ore nella casa di via Circumvallazione a Riposto. Il luminol ha evidenziato per la prima volta piccole tracce di sangue sulle pareti della cucina, dove è stato trovato il corpo, e in altri ambienti, ora al vaglio per i profili genetici.

Il 25 settembre gli specialisti avevano passato otto ore nelle due abitazioni di Giarre riconducibili a Proietto, portando via un impianto di videosorveglianza dismesso e la cordicella di una tenda. Il 28 i familiari di Noemi sono stati sentiti in caserma.