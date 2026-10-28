Sfogo della premier Fatima Ezzahra El Mansouri "signora primo ministro" del Marocco: "Non sono un lampadario"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La premier del Marocco Fatima Ezzahra El Mansouri ha attaccato duramente l’opposizione. “Io sono la signora primo ministro, non signor primo ministro” ha replicato ad una deputata di ala conservatrice. Al termine del suo discorso si è rivolta anche alle “donne marocchine lampadario”. “Io non sono una di quelle” ha affermato con veemenza la prima ministra.

Il video virale di Fatima Ezzahra El Mansouri

Sono bastati una manciata di minuti alla premier del Marocco Fatima Ezzahra El Mansouri per diventare virale in tutto il mondo, pochi minuti per riportare al centro dell’attenzione la sempre attuale questione del linguaggio gender neutral.

L’occasione è la seduta in Parlamento del 22 ottobre, la disputa è con la deputata dell’opposizione Rim Chabat, conservatrice ed esponente del movimento Popolare.

“È la seconda volta che mi chiama signor primo ministro. Io sono la signora primo ministro e dovrà farci l’abitudine” tuona Fatima Ezzahra El Mansouri.

La premier ha aperto così la questione sul rivolgersi “al femminile” quando si parla della sua carica istituzionale.

Cosa ha detto Fatima Ezzahra El Mansouri

Dopo lo scontro, Fatima Ezzahra El Mansouri ha iniziato la sua invettiva contro il sessismo per lei importante in Marocco.

In un video del Parlamento del Marocco diffuso da ANSA che ha curato la traduzione, la premier ha attaccato l’ex capo del Governo che aveva consigliato alle donne di restare a casa ad occuparsi della famiglia.

“Ci si deve rendere conto che ci sono vedove in cui i mariti sono morti e che devono andare a lavorare. Ci sono donne divorziate, i cui mariti non pagano gli alimenti e devono rimboccarsi le maniche e andare a lavorare” ha detto Fatima Ezzahra El Mansouri.

Poi ha aggiunto: “Non hanno capito che le vostre figlie sono pronte e vogliono andare a lavorare. Le donne marocchine sono ancora lampadari, io purtroppo non sono una di quelle, non sono un lampadario che serve a illuminare” ha chiosato tra gli applausi del suo partito.

Chi è Fatima Ezzahra El Mansouri

Fatima Ezzahra El Mansouri è la prima donna primo ministro del Marocco.

Avvocato, è stato sindaco di Marrakech e ex ministro dell’Urbanistica del governo uscente.

Il padre Abderrahim, anche lui avvocato, è stato uno dei governatori della regione di Marrakech, sotto Hassan II, e diplomatico di rango negli Emirati Arabi.

Fatima Ezzahra El Mansouri ha studiato in Francia, Marocco e Stati Uniti e si è occupata del piano nazionale urbanistico del Marocco per la ricollocazione di oltre 200mila beneficiari di case popolari.

Forbes l’ha inserita nel 2024 tra le 20 giovani donne più influenti dell’Africa.