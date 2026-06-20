Sfogo di Angela Taccia dopo il tentato suicidio della mamma di Sempio: "C'è chi deve avere sensi di colpa"

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L’avvocata Angela Taccia ha parlato delle condizioni di salute della madre di Andrea Sempio, ricoverata in ospedale dopo un tentato suicidio. Taccia ha criticato, come già fatto nei giorni scorsi dai legali di Sempio, l’eccessiva pressione mediatica sulla famiglia che sarebbe all’origine del tentato suicidio.

Le condizioni della madre di Andrea Sempio

Durante un’intervista alla trasmissione di Rete 4 Quarto Grado, Angela Taccia, l’avvocata di Andrea Sempio, ha parlato delle condizioni della madre dell’indagato nella nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

La donna avrebbe tentato il suicidio mercoledì 17 giugno e da allora è ricoverata in ospedale.

ANSA

Sarebbe uscita dalla rianimazione e si troverebbe ora nel reparto di psichiatria.

“Andrea voleva ringraziare tutti i medici che stanno lavorando al meglio per trovare una farmacia farmacologica” ha spiegato Taccia

“Rimarrà ricoverata almeno per una settimana” ha spiegato poi aggiunto l’avvocata.

La pressione sulla famiglia Sempio

La legale è poi tornata sul tema della pressione mediatica e sulla “campagna d’odio” contro la famiglia Sempio, in atto dall’inizio delle indagini.

Fin dalle prime ore dopo che la notizia del tentato suicidio della madre di Andrea Sempio si è diffusa, gli avvocati dell’indagato hanno chiesto di abbassare i toni della narrazione sull’inchiesta, additando la stampa e il comportamento delle persone sui social come la ragione del gesto.

“I sensi di colpa dovrebbero averli quelle persone che hanno parlato della vita privata della famiglia Sempio in un certo modo. I sensi di colpa li hanno le persone sensibili. Chi dovrebbe averli non li avrà” ha detto Taccia.

I suicidi in Italia

Ogni anno in Italia si verificano circa 3.500 suicidi. I dati più aggiornati risalgono al 2023, anno in cui si sono tolte la vita 3.408 persone, una media di circa 9 al giorno.

Si tratta di un dato più basso rispetto alla media europea. Il tasso di suicidi nel nostro Paese è di 5,78 per ogni 100.000 abitanti, mentre in Europa è mediamente di 10,37.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.