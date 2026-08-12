Sfogo di Sigfrido Ranucci, l'accusa del conduttore di Report: "Italia uccide chi vede e racconta a voce alta"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Sigfrido Ranucci ha pubblicato un post su Facebook che appare quasi come uno sfogo riguardo a quanto sta accadendo. Dopo l’arresto di Valter Lavitola come mandante dell’attentato al giornalista, il ministro Matteo Salvini ha chiesto che quest’ultimo sia sospeso dalla conduzione di “Report” fino a quando non si sarà fatta chiarezza sulla vicenda della bomba posta a ottobre 2025 davanti casa di Ranucci. Secondo il gip, in ogni caso, il giornalista sarebbe estraneo ai fatti e vittima dell’imprenditore.

Lo sfogo di Sigfrido Ranucci

Su Facebook Sigfrido Ranucci ha pubblicato un’immagine di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il post è intitolato, in maiuscolo: “La voce che spaventa”.

“Ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro a Piersanti Mattarella, e Piersanti Mattarella a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza: li uccide per eccesso di chiarezza”, ha scritto il giornalista.

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“Muoiono tutti nello stesso identico modo — non tanto per la pallottola o per il tritolo, quanto per aver visto, un attimo prima degli altri, il disegno intero di cui erano parte, e per aver tentato, con l’ingenuità di chi crede ancora nella verità come in un bene comune, di raccontarlo a voce alta”, è la conclusione del post.

Il Comitato Etico riunito su Ranucci

In settimana è atteso il parere del comitato etico, che si è riunito e ha svolto audizioni e verifiche per valutare eventuali violazioni del codice etico e il mancato rispetto dei principi aziendali riguardo il comportamento di Sigfrido Ranucci.

La relazione del Comitato avrà un peso nel rafforzare o meno la decisione sulla prossima conduzione di Report, in partenza l’8 novembre, che resta una decisione editoriale.

Si starebbero facendo sempre più insistenti le voci di una sostituzione di Ranucci, anche alla luce dei nuovi elementi emersi dall’inchiesta, come la mail aziendale, inviatagli dal direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini, nella quale si chiedeva un riequilibrio delle inchieste di Report, girata a Lavitola dal conduttore o i giudizi espressi da quest’ultimo nei confronti di Rossi e la Rai e su altri colleghi.

Questi comportamenti avrebbero creato forti malumori tra i vertici e potrebbero, secondo alcune valutazioni, costituire violazioni dei principi di correttezza aziendale.

Intanto le valutazioni del gip hanno evidenziato la mancanza di elementi per sostenere l’esistenza di un accordo tra Ranucci e Lavitola nella preparazione dell’attentato. Resta da capire se saranno individuate altre violazioni, ma non è escluso che la decisione dell’Ad possa basarsi anche su considerazioni di opportunità, eventualmente legate al prolungarsi dell’inchiesta o a comportamenti comunque ritenuti lesivi per la credibilità del servizio pubblico.

Il possibile sostituto alla conduzione di Report

Mentre la redazione di Report ha smentito “in modo categorico” le indiscrezioni su un presunto “commissariamento” di Ranucci, resta il fatto che il futuro del conduttore è a rischio.

Nel caso di un cambio di conduzione, si fanno i nomi di inviati storici del programma come Giorgio Mottola e Giulio Valesini.

Tra i nomi che troverebbero un gradimento in azienda quello di Federico Ruffo che ha già svolto lavoro di inchiesta, ma il fatto che di lui si parli nei messaggi anonimi inviati a Ranucci, per sostenere che avrebbe incontrato un esponente di primo piano del governo per subentrare alla conduzione, potrebbe indebolirne la candidatura.

La replica di Salvini

Matteo Salvini ha risposto su X al post di Ranucci.

“Ranucci che si paragona a Moro, Falcone e Borsellino??? Non so se faccia più rabbia, pena o tristezza”, ha scritto il vicepremier.

“Alla luce degli inquietanti dettagli che stanno emergendo in queste ore, a partire dall’arresto del suo amico Lavitola, ritengo opportuno che il servizio pubblico, finanziato da tutti gli italiani, sospenda la collaborazione con chi è coinvolto in questa torbida vicenda”, ha ribadito il leader della Lega.

L’interrogatorio di Valter Lavitola

Intanto si è tenuto nel carcere di Rebibbia l’interrogatorio di garanzia di Valter Lavitola, accusato di essere il mandante dell’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci.

Dopo 5 ore è arrivata la confessione dell’imprenditore che ha ammesso di essere il mandante ma di averlo fatto “per tutelare la incolumità di Ranucci che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo e fargli innalzare la scorta”.

Il legale di Lavitola, Sergio Cola ha annunciato di avere chiesto l’attenuazione della misura cautelare.