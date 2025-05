Sfonda i vetri di 8 auto a Como e lancia bidoni dell'immondizia contro la polizia, la folle notte di un 38enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 38enne di Tavernerio è stato denunciato per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale dalla Polizia di Stato di Como. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso a infrangere i vetri delle auto parcheggiate. L’intervento è avvenuto nella notte appena trascorsa in via Rota, a seguito di una segnalazione al 112.

La dinamica dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, intorno alla mezzanotte, le volanti sono state indirizzate in via Rota a Como per verificare la presenza del 38enne intento a infrangere il vetro di un’autovettura. L’uomo ha infilato il busto nel veicolo per poi allontanarsi indisturbato. All’arrivo tempestivo delle volanti, il sospettato ha tentato la fuga, scagliando bidoni della spazzatura contro gli agenti nel tentativo di ostacolarli.

L’arresto e la scoperta dei danni

La fuga dell’uomo è stata breve: dopo pochi metri è stato bloccato e assicurato nell’auto di servizio. Nel frattempo, una seconda volante ha accertato che, oltre all’auto segnalata inizialmente, erano presenti altre 7 autovetture danneggiate tra via Rota e via Don Guanella. Gli agenti hanno recuperato alcuni effetti personali appartenenti ai proprietari delle auto e un martelletto frangi vetro, probabilmente utilizzato dal 38enne per infrangere i finestrini.

Conclusione dell’intervento

Portato in Questura, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio ha evidenziato l’importanza della tempestività delle segnalazioni e dell’intervento delle forze dell’ordine per prevenire ulteriori danni.

