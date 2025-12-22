Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due denunce per tentato furto aggravato nella mattinata di ieri a Como, dove un giovane ecuadoriano di diciotto anni e un italiano di trenta anni sono stati fermati nei pressi di un bar con la porta d’ingresso forzata. I due sono stati ripresi dalle telecamere mentre si introducevano nel locale, probabilmente con l’intenzione di rubare sigarette.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando una Volante è intervenuta in via Dante a Como dopo una segnalazione giunta al 112 NUE. Gli agenti hanno identificato i due sospetti ancora presenti nei pressi del bar, la cui porta risultava visibilmente danneggiata.

L’intervento della Polizia

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 7.00 di domenica mattina, la Centrale Operativa della Questura ha ricevuto una chiamata che segnalava la presenza di due individui sospetti vicino a un bar in via Dante. All’arrivo sul posto, i poliziotti hanno trovato i due uomini, uno dei quali, il cittadino ecuadoriano, residente a Seregno (MI), e l’altro, un italiano di Tavernerio (CO) con numerosi precedenti.

Il sopralluogo e le prove raccolte

Durante il sopralluogo all’interno dell’esercizio commerciale, gli agenti hanno rinvenuto un sasso avvolto in un panno, oggetto che si ritiene sia stato utilizzato per infrangere il vetro della porta d’ingresso. La visione immediata delle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali ha permesso di accertare le responsabilità dei due: sono stati infatti ripresi mentre si introducevano nel bar, con l’apparente intento di sottrarre sigarette.

Identificazione e precedenti

Portati in Questura per ulteriori accertamenti, è emerso che il cittadino italiano aveva già a carico diversi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. Il giovane ecuadoriano, invece, è risultato incensurato e regolare sul territorio nazionale.

Le conseguenze per i due fermati

Al termine delle verifiche, entrambi sono stati denunciati a piede libero per tentato furto aggravato. Nei confronti del trentenne italiano è stato inoltre proposto un foglio di via obbligatorio da Como, mentre lo straniero è stato deferito anche per la violazione al Testo Unico sull’Immigrazione.

IPA