Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Di notte sfondava vetrine e porte d’ingresso dei negozi, entrava e portava via i contanti rimasti in cassa. Una serie di furti aggravati, riusciti o solo tentati, andata avanti almeno da ottobre 2025 soprattutto nel centro di Reggio Calabria. A incastrare il presunto responsabile, un 22enne, sono state le telecamere e alcune impronte digitali: il 20 novembre 2026 è finito in carcere.

I furti nei negozi del centro di Reggio Calabria

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Reggio Calabria. Nel mirino del giovane c’erano soprattutto attività commerciali del centro cittadino.

Il metodo, secondo l’accusa, era sempre lo stesso: agiva in orario notturno, danneggiava le vetrate o le porte per entrare nei locali e si impossessava del denaro che trovava all’interno, per poi allontanarsi. Alcuni colpi, però, non sono andati a segno e gli vengono contestati come tentati.

Le telecamere e le impronte che lo hanno tradito

Per risalire a lui gli investigatori hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei negozi colpiti. Decisivi anche i sopralluoghi mirati sui luoghi dei furti, durante i quali gli agenti sono riusciti a isolare alcune impronte riconducibili al 22enne, che ora si trova in cella.

IPA