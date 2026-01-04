Sfottò a Marco Travaglio sui social dopo la "profezia" sbagliata su Trump, attacco anche da Pablo Trincia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Non tutte le profezie si avverano. Ne sa qualcosa Marco Travaglio, che nelle scorse ore è stato deriso da diversi utenti in rete dopo che è diventato virale un suo video risalente a tempo fa in cui sosteneva che Donald Trump avrebbe adottato una politica isolazionista e che non avrebbe intrapreso azioni bellicose nei confronti di altri Paesi. Dopo il blitz in Venezuela e la cattura di Maduro, il direttore de Il Fatto Quotidiano è stato bersagliato di sfottò. Anche Pablo Trincia ha detto la sua sulla vicenda, riservando al collega un commento più “agro” che “dolce” e invitando i lettori a non fidarsi di coloro che “non hanno mai un mezzo dubbio”.

Travaglio e la ‘profezia’ sbagliata su Trump, cosa aveva detto il giornalista

Tempo fa, Travaglio fu ospite di Shy a Breaking Italy e, parlando di Trump, sostenne che il tycoon avrebbe dato il via a una politica isolazionista che avrebbe portato gli Usa ad essere meno interventisti per quel che riguarda le faccende degli altri Stati.

“A noi – dichiarò Travaglio – conviene Trump, certo. In America farà i danni che farà e se lo meriteranno quelli che l’hanno votato”.

“Per noi europei – aggiunse – è meglio un presidente americano isolazionista che non si impiccia in tutti i Paesi del mondo e non va a raddrizzare le gambe ai cani… Avremo sicuramente meno guerre. Se ci fosse Trump, non ci sarebbe la guerra in Ucraina… Questo è matematico”.

Gli sfottò sui social: “Travaglio tenga a bada suo gemello”

In queste ore, tanti internauti stanno rilanciando il video della ‘profezia‘ di Travaglio, condendola di una corrosiva ironia alla luce di quanto avvenuto nelle scorse ore in Venezuela.

“Travaglio e Orsini stanno alle analisi militari come io sto allo shampoo”, il commento di un utente calvo su X.

Altri interventi di sfottò: “Travaglio dacci 84 numeri che giochiamo gli altri 6”; “Con l’attacco USA al Venezuela di oggi mi pare cosa buona e giusta ricordare la perla di Marco Travaglio”; “Ci ha preso un’altra volta”; “Per il suo bene, gli consiglio di tenere a bada il suo fratello gemello che gli fa fare brutte figure spacciandosi per lui”; etc.

Il commento di Pablo Trincia

Così su Facebook Pablo Trincia nel dire la propria sulla ‘profezia’ sbagliata e diventata virale del collega: “Non ho niente contro Travaglio che reputo un professionista con un QI e una cultura fuori dalla norma, con alcune delle cui idee mi sono trovato d’accordo e con il quale credo di condividere alcuni principi. Eppure l’ho sempre seguito con estrema diffidenza, così come ho sempre invitato a seguire con estrema diffidenza tutti i venditori di certezze assolute”.

“Quelli che “io lo so meglio di voi e voi non ci avete capito una mazza”. Quelli che non hanno mai un mezzo dubbio. Quello che “e questo è matematico”. Quelli che mettono il proprio ego davanti alla notizia, o al fenomeno, o alla Storia. Ecco. Poi succede questo. Che la Storia si gira, ti guarda e ti trasforma in un meme“, ha concluso Trincia.