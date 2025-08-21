Sfratto del centro sociale Leoncavallo di Milano, storica struttura sgomberata dopo i rinvii: Salvini esulta

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Finisce dopo trent’anni l’occupazione del centro sociale Leoncavallo di Milano. Dopo decine di rinvii, con un blitz a sorpresa la polizia e l’ufficiale giudiziario hanno eseguito l’ordine di sfratto emesso anni fa della storica struttura di via Watteau. Uno sgombero festeggiato sui social dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

Sgomberato il centro sociale Leoncavallo di Milano

Nella mattinata di giovedì 21 agosto è stato sgomberato a Milano lo storico centro sociale Leoncavallo, occupato da decenni. Lo riporta Ansa.

Verso le 7.30 del mattino poliziotti e carabinieri si sono presentati con l’ufficiale giudiziario nella struttura di via Watteau e hanno liberato gli spazi.

IPA La sede di via Watteau del centro sociale Leoncavallo era occupata dal 1994

Imponente lo schieramento delle forze dell’ordine, che in assetto antisommossa hanno sbarrato l’accesso alla via.

All’interno della struttura, riferisce Repubblica, non c’era nessuno, sorpresi gli attivisti.

Lo sfratto eseguito dopo decine di rinvii

Il centro sociale di via Watteau era occupato dal 1994, quando i leoncavallini occuparono l’ex cartiera di proprietà della famiglia Cabassi.

Nato nel 1975, il centro sociale è rimasto per anni nella storica sede di via Leoncavallo. Fino al gennaio 1994, quando d’intesa col Comune gli attivisti abbandonarono la storica sede per trasferirsi in quella provvisoria in via Salomone. Pochi mesi dopo, ad agosto, lo sgombero improvviso.

L’esecuzione dello sfratto, richiesto dai proprietari fin dal 2003, non è mai andato in porto per oltre vent’anni.

Oggi il blitz che ha portato allo sgombero dopo oltre 130 tentativi andati a vuoto e rinvii, l’ultimo il mese scorso.

Dopo il rinvio di luglio lo sfratto era stato nuovamente notificato per il 9 settembre, ma negli ultimi giorni si è deciso di anticipare con il blitz a sorpresa di oggi.

Nel novembre 2024 il ministero dell’Interno era stato condannato a risarcire 3 milioni alla famiglia Cabassi per il mancato sgombero dell’immobile.

Matteo Salvini esulta

Lo sgombero del centro sociale Leoncavallo è stato festeggiato sui social dal leader della Lega Matteo Salvini, giovane consigliere comunale nella Milano di Formentini all’epoca del primo sgombero.

“Decenni di illegalità tollerata, e più volte sostenuta, dalla sinistra: ora finalmente si cambia”, scrive su X il ministro dei Trasporti.

“La legge è uguale per tutti: afuera!”, conclude usando lo slogan del presidente argentino Javier Millei.

La trattativa col Comune per la nuova sede

Nei mesi scorsi l’associazione “Mamme del Leoncavallo” aveva avviato colloqui con l’amministrazione comunale per il trasferimento del centro sociale in un immobile in via San Dionigi.

Il Leoncavallo ha già presentato una manifestazione di interesse e le trattative sono ancora in corso.

Ma c’è da sciogliere il nodo dei costi da affrontare per i lavori di bonifica dall’amianto necessari. A riguardo il Leoncavallo ha lanciato una raccolta fondi.